மறக்க முடியாத தருணங்கள்! டி20 உலகக் கோப்பை சுவாரசிய நிகழ்வுகள்...

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்னும் ஓரிரு நாள்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இதுவரை நடந்த தொடர்களில் நிகழ்ந்த சுவாரசிய நிகழ்வுகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
டெஸ்ட், ஒருநாள் என நீண்ட வடிவிலான போட்டிகளில் சிக்கிக்கொண்ட கிரிக்கெட் ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் விதமாக குறைந்த ஓவர்களில் போட்டித் தொடரை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு 20 ஓவர்கள் கொண்ட உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
அறிமுக உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பனில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய வீரர் யுவராஜ்சிங்கிடம், சக இங்கிலாந்து வீரர் ஃபிளிண்டாப் வம்பிழுத்தார்.
இதன் விளைவாக ஆக்ரோஷமடைந்த யுவராஜ் சிங், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டுவர்ட் பிராடை வெழுத்து எடுத்தார். அதுமட்டுமின்றி உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 12 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி புதிய சாதனையையும் படைத்தார். அந்த ஆட்டத்தில் 16 பந்துகளில் 3 பௌண்டரி, 7 சிக்ஸர்களுடன் 58 ரன்கள் விளாசி ஆட்டநாயகன் விருதையும் தட்டித்தூக்கியிருந்தார் யுவராஜ்.
அதே உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஜோகன்ஸ்பர்க்கில் நடந்த போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியையும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் யாரும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா நிர்ணயித்த 158 ரன் இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தானுக்கு கடைசி 4 பந்தில் 6 ரன் தேவையாக இருந்தது.
கைவசம் ஒரு விக்கெட் மட்டுமே இருந்தது. அணியை சரிவிலிருந்து மீட்ட மிஸ்பா உல்-ஹக் (4 சிக்சருடன் 43 ரன்கள்), வேகப்பந்துச்சாளர் ஜோகிந்தர் ஷர்மா வீசிய 3-வது பந்தை ஸ்டம்பை விட்டு நகர்ந்து லெக் திசைக்கு ஸ்கூப் ஷாட் அடிக்க, அதை ஸ்ரீசாந்த் லாவகமாக கேட்ச் செய்தார். இதனால் இந்தியா 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று முதலாவது உலகக் கோப்பையை உச்சி முகர்ந்தது.
2016-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் கொல்கத்தா ஈடன்கார்டனில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இறுதி ஆட்டத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 6 பந்துகளில் 19 ரன்கள் தேவைப்பட்டன.
அன்றையப் போட்டியில் கடைசி ஓவரைப் பார்க்காமல் யாராவது டிவியை அணைத்துவிட்டுச் சென்றிருந்தால் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகச் சிறந்த போட்டிகளில் ஒன்றையும் அவர்களால் பார்க்காமல் தவறவிட்டிருப்பார்கள்.
இறுதி ஓவரை பென் ஸ்டோக்ஸ் வீசினார். கடைசி ஓவரில் பத்து ரன்களுக்கு மேல் அடிப்பது, அதுவும் டி20 போட்டியில் மிகவும் சவால் நிறைந்தது. ஆனால், பதற்றமின்றி அதை எதிர்கொண்ட மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கார்லஸ் பிராத்வெய்ட் முதல் 4 பந்துகளை தொடர்ச்சியாக சிக்சருக்கு தூக்கியடித்து பிரமிக்க வைத்தார்.
இதனால், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 2-வது முறையாக மகுடம் சூடியது. அந்த விஸ்வரூப வெற்றியைப் பெற்றுத்தந்த பிராய்த்வெய்ட்டுக்கு சில மாதங்களிலேயே கேப்டன் பதவியும் தேடிவந்தது.
கத்துக்குட்டி அணிகள் மிகப்பெரிய அணிகளுக்கு சவாலாகவும் சிம்ம சொப்பனமாகவும் சில நேரங்களில் திகழ்வதும் உண்டு. முதலாவது உலகக் கோப்பையில் ஆஸ்திரேலிய அணி லீக் சுற்றில் ஜிம்பாப்வேயிடம் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மண்ணைக் கவ்வியதும் மறக்க முடியாத ஆட்டங்களில் ஒன்றாகும்.
இதேபோல் 2009 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடக்க லீக்கில் இங்கிலாந்து அணி நெதர்லாந்திடம் உதைவாங்கியது. 2022 ஆம் ஆண்டு தொடரில் நமீபியா அணி லீக் சுற்றில் இலங்கையை 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் காவு வாங்கியது.
கடந்த உலகக் கோப்பையில் அமெரிக்க அணி சூப்பர் ஓவரில் பாகிஸ்தானையும், ஆப்கானிஸ்தான் 84 ரன் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தையும் வீழ்த்தி அவர்களின் உலகக் கோப்பை கனவில் மண்ணை அள்ளிப் போட்டனர்.
2024 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடர் முதல்முறையாக அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது. இதில், நியூயார்க்கில் நடந்த போட்டியில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் கனவைக் கலைத்து 2-வது முறையாக உலகக் கோப்பையை உச்சி முகர்ந்தது.
இதில் கடைசி ஓவரில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் வெற்றிக்கு 16 ரன்கள் தேவைப்பட்டபோது டேவிட் மில்லர் (21 ரன்கள்) சிக்சர் நோக்கி பறக்கவிட்ட பந்தை எல்லைக்கோட்டின் விளிம்பில் துள்ளிகுதித்து சூர்யகுமார் கேட்ச் செய்து ஒட்டு மொத்த தேசத்தையும் மெய்சிலிர்க்க வைத்தார். இந்த கேட்ச்தான் பின்னாளில் அவருக்கு கேப்டன் பதவியை வாங்கி கொடுத்ததாகவும் இன்னும் பேச்சுகள் உலாவிக் கொண்டிருக்கின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பையில் எத்தனை சாதனைகள் வேண்டுமானாலும் படைக்கப்படலாம். ஆனால், நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் லோக்கி பெர்குசனின் சாதனையை முறியடிக்க இனி ஒருவர் பிறந்து வந்தால்தான் உண்டு.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் கத்துக்குட்டி அணியான பாப்புவா நியூ கினியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 4 ஓவர்கள் அதாவது 24 பந்துகளை வீசிய லோக்கி பெர்குசன் அதில் ஒரு ரன், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரன்கூட விட்டுக் கொடுக்காமல் 4 ஓவர்களையும் மெய்டனாக வீசி 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.
