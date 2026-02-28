Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
கிரிக்கெட்

அரையிறுதியில் நியூஸிலாந்து! வெளியேறியது பாகிஸ்தான்..!

டி20 உலக கோப்பை அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்த பாகிஸ்தான்!

News image
டி20 உலக கோப்பை அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்த பாகிஸ்தான்!- AP
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 5:17 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 உலக கோப்பைத் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை பாகிஸ்தான் அணி இழந்தது. டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் இன்றைய சூப்பர் 8 சுற்றிலிருந்து அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற வேண்டிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் இலங்கையை எதிர்த்து களம் கண்டது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்களை இழந்து 212 ரன்கள் குவித்தது. கடின இலக்கை விரட்ட அடுத்து களமிறங்கிய இலங்கையை 147 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தினால், பாகிஸ்தான் அணியால் மொத்த ரன்ரேட் அடிப்படையில் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறலாம் என்றதொரு வாய்ப்பு இருந்தது.

இந்நிலையில், இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 207 ரன்கள் குவித்தது. இதனால் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றது.

எனினும், இந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஆறுதல் வெற்றியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. குரூப் 2-இல் பாகிஸ்தான் தோல்வி கண்டதால் நியூஸிலாந்தின் அரையிறுதி வாய்ப்பு உறுதியானது.

summary

Sri Lanka cross 147 and that's the tournament done for Pakistan. New Zealand qualified for the semis

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ரன் குவிக்க நியூஸிலாந்து திணறல்..!

இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ரன் குவிக்க நியூஸிலாந்து திணறல்..!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஏ பிரிவில் முதலிடம் யாருக்கு? இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஏ பிரிவில் முதலிடம் யாருக்கு? இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்!

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியாவுடன் விளையாட பாகிஸ்தான் ஒப்புதல்

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியாவுடன் விளையாட பாகிஸ்தான் ஒப்புதல்

இந்தியாவுடனான போட்டி புறக்கணிப்பு! பாகிஸ்தானுக்கு ஐசிசி எச்சரிக்கை!

இந்தியாவுடனான போட்டி புறக்கணிப்பு! பாகிஸ்தானுக்கு ஐசிசி எச்சரிக்கை!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு