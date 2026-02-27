Dinamani
/
கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ரன் குவிக்க நியூஸிலாந்து திணறல்..!

இங்கிலாந்து வெற்றிக்கு 160 ரன்கள் இலக்கு!

News image
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ரன் குவிக்க நியூஸி. திணறல்! 160 ரன்கள் இலக்கு!!- AP Photo
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 3:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இன்றைய சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூஸிலாந்து அணி 159 ரன்கள் திரட்டியது.

டி20 உலககோப்பை தொடரில் இன்றைய சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் அரையிறுதிக்கு ஏற்கெனவே தகுதிபெற்ற இங்கிலாந்தை எதிர்த்து, அந்தச் சுற்று வாய்ப்பில் நீடிக்கும் நியூஸிலாந்து களம் கண்டது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூஸிலாந்து அணியில் பெரிதாக எந்த வீரரும் அதிரடி காட்டாததால், அந்த அணியால் சவாலான இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்களை இழந்த நியூஸிலாந்து அணி 159 ரன்கள் திரட்டியது.

அடுத்து இலக்கை விரட்டி வரும் இங்கிலாந்து அணி பவர்-ப்ளே ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்களை இழந்து 47 ரன்கள் திரட்டி விளையாடி வருகிறது.

summary

England vs New Zealand, 49th Match, Super 8 Group 2 England need 160 runs

