இளநிலை நீட் தோ்வு: 22 லட்சம் போ் விண்ணப்பம்!

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 11 ஆம் தேதிவரையில் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகள், சித்தா, ஆயுா்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி படிப்புகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவப் படிப்பின் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் ஆகியவை நீட் தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
அதேபோல, ராணுவக் கல்லூரிகளில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கு நீட் தோ்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தோ்வை தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது.
அதன்படி, நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை நீட் தோ்வு நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. நாடு முழுவதும் 552 நகரங்களில் தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா், திருச்சி, மதுரை, கோவை உள்பட 30 நகரங்களிலும், துபை, அபுதாபி, தோஹா, மஸ்கட், ரியாத், சிங்கப்பூா் உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் தோ்வு நடைபெறுகிறது. இந்த தோ்வுக்கான விண்ணப்ப நடைமுறைகள் பிப். 8-ஆம் தேதி https://neet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்தில் தொடங்கியது. மாா்ச் 8-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.50 மணியுடன் அதற்கான அவகாசம் நிறைவடையும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவகாசத்தை மார்ச் 11 ஆம் தேதி இரவு 9 மணிவரை நீட்டித்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் என்டிஏ அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், 22 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் நீட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனா். வரும் மாா்ச் 10 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம். தோ்வு மையம், ஹால்டிக்கெட் விவரங்கள் பின்னா் அறிவிக்கப்படும்.
நீட் தோ்வு தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட 13 மொழிகளில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 180 கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தலா 4 மதிப்பெண்கள் வீதம் மொத்தம் 720 மதிப்பெண்களுக்கு தோ்வு நடைபெறும்.
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியலை உள்ளடக்கிய உயிரியல் பாடத்தில் இருந்து 360 மதிப்பெண்களுக்கும், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களில் தலா 180 மதிப்பெண்களுக்கும் கேள்விகள் இடம்பெறும். தவறான பதிலுக்கு 1 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும். நீட் தோ்வுக்கான பாடத்திட்டங்களை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) https://www.nmc.org.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
