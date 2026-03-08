Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
இந்தியா

இளநிலை நீட் தோ்வு: 22 லட்சம் போ் விண்ணப்பம்!

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 11 ஆம் தேதிவரையில் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
இளநிலை நீட் தேர்வு- பிரதிப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 10:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 11 ஆம் தேதிவரையில் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகள், சித்தா, ஆயுா்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி படிப்புகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவப் படிப்பின் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் ஆகியவை நீட் தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.

அதேபோல, ராணுவக் கல்லூரிகளில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கு நீட் தோ்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தோ்வை தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது.

அதன்படி, நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான இளநிலை நீட் தோ்வு நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. நாடு முழுவதும் 552 நகரங்களில் தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.

சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா், திருச்சி, மதுரை, கோவை உள்பட 30 நகரங்களிலும், துபை, அபுதாபி, தோஹா, மஸ்கட், ரியாத், சிங்கப்பூா் உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் தோ்வு நடைபெறுகிறது. இந்த தோ்வுக்கான விண்ணப்ப நடைமுறைகள் பிப். 8-ஆம் தேதி https://neet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்தில் தொடங்கியது. மாா்ச் 8-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.50 மணியுடன் அதற்கான அவகாசம் நிறைவடையும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவகாசத்தை மார்ச் 11 ஆம் தேதி இரவு 9 மணிவரை நீட்டித்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் என்டிஏ அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 22 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் நீட் தோ்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனா். வரும் மாா்ச் 10 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம். தோ்வு மையம், ஹால்டிக்கெட் விவரங்கள் பின்னா் அறிவிக்கப்படும்.

நீட் தோ்வு தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்பட 13 மொழிகளில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 180 கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தலா 4 மதிப்பெண்கள் வீதம் மொத்தம் 720 மதிப்பெண்களுக்கு தோ்வு நடைபெறும்.

தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியலை உள்ளடக்கிய உயிரியல் பாடத்தில் இருந்து 360 மதிப்பெண்களுக்கும், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களில் தலா 180 மதிப்பெண்களுக்கும் கேள்விகள் இடம்பெறும். தவறான பதிலுக்கு 1 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும். நீட் தோ்வுக்கான பாடத்திட்டங்களை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) https://www.nmc.org.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், வங்கிகளில் உதவியாளா் பணி: நோ்முகத் தோ்வு முடிவுகளை ஒரு வாரத்தில் வெளியிட உத்தரவு

கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், வங்கிகளில் உதவியாளா் பணி: நோ்முகத் தோ்வு முடிவுகளை ஒரு வாரத்தில் வெளியிட உத்தரவு

இருசக்கர வாகனங்கள் சலுகையில் தருவதாகக் கூறி ரூ. 17.20 லட்சம் மோசடி: புதுகையைச் சோ்ந்தவா் உள்பட 5 போ் தலைமறைவு

இருசக்கர வாகனங்கள் சலுகையில் தருவதாகக் கூறி ரூ. 17.20 லட்சம் மோசடி: புதுகையைச் சோ்ந்தவா் உள்பட 5 போ் தலைமறைவு

வடக்கு தில்லியில் பட்டப் பகலில் ரூ.60 லட்சம் கொள்ளை: 7 போ் கைது

வடக்கு தில்லியில் பட்டப் பகலில் ரூ.60 லட்சம் கொள்ளை: 7 போ் கைது

நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு! இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்! முழு விவரம்!

நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு! இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்! முழு விவரம்!

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு