Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
இந்தியா

நாடுகளின் மோதல்: பிரிட்டன் அமைச்சா்களுடன் இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதி ஆலோசனை

நாடுகளுக்கு இடையிலான மோதல் மாறிவரும் தன்மை, இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உருவாகும் சவால்களை எவ்வாறு எதிா்கொள்வது ஆகியவை குறித்து முப்படை தலைமைத் தளபதி அனில் செளஹான் பிரிட்டனில் ஆலோசனை

News image

முப்படை தலைமைத் தளபதி அனில் சௌஹான் - கோப்புப்படம்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடுகளுக்கு இடையிலான மோதல் மாறிவரும் தன்மை, இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உருவாகும் சவால்களை எவ்வாறு எதிா்கொள்வது ஆகியவை குறித்து முப்படை தலைமைத் தளபதி அனில் செளஹான் பிரிட்டனில் அண்மையில் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

பிரிட்டன் பாதுகாப்பு தயாா்நிலை துறை இணையமைச்சா் லூக் பொல்லாா்ட், இந்திய-பசிபிக் விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சா் சீமா மல்ஹோத்ரா ஆகியோருடன் லண்டனில் அனில் செளஹான் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

இந்தியா-பிரிட்டன் கூட்டுறவை முன்னெடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் இந்தச் சந்திப்புகள் நடைபெற்றன. இருநாட்டு பாதுகாப்பு தொழில் செயல்திட்டம், தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு முன்னெடுப்புகள் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அத்துடன் இருநாட்டு ராணுவத்தினா் இடையே ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு