4 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றம்! மீண்டும் கோளாறு - காங்கிரஸ் புகார்!

மேற்கு வங்கத்தின் கோராபஜார் வாக்குச்சாவடியில் 4 முறை வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை மாற்றியும் பிரச்னை சரியாகவில்லை என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் செளத்ரி தேர்தல் அலுவலர்களிடன் புகார் அளித்துள்ளார்.
மக்கள் வெய்யிலில் நீண்ட நேரம் காத்துக்கொண்டிருப்பதால் உடனடியாக பிரச்னையை சரி செய்ய வேண்டும் எனவும் அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேற்கு வங்க மாநில சட்டப்பேரவைக்கு இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு இன்றும், இரண்டாம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப்.29-ஆம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. மே 4-இல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவான இன்று காலை 7 மணி முதல் 152 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. முர்ஷிதாபாத்தில் உள்ள நோடா வாக்குச்சாவடியில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியினரும், அக்கட்சியில் இருந்து விலகிய ஹுமயூன் கபீர் தொடங்கிய ஆம் ஜனதன் உன்னயான் கட்சியினருக்கும் இடையே கலவரம் ஏற்பட்டது. அவர்களை காவல் துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர். இதனால் அங்கு சற்று நேரம் வாக்குப்பதிவு பாதிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே கோராபஜார் தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் இன்று காலை முதலே வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை 4 முறை மாற்றியும் பிரச்னை சரியாகவில்லை.
வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெற்றுவரும் வாக்குப்பதிவு குறித்து ஆதிர் ரஞ்சன் செளத்ரி ஆய்வு மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கோராபஜார் தொகுதியில் பிரச்னை சரியாகவில்லை என்பதை அறிந்து தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு நேரடியாக தொலைபேசியில் கோரிக்கை வைத்தார்.
அவர் பேசியதாவது:
''பொதுமக்கள் பலர் வாக்களிக்க நீண்ட வரிசையில் வெய்யிலில் காத்துக்கிடக்கின்றனர். அவர்கள் வீட்டுக்குச் செல்ல குடும்பத்தினர் வற்புறுத்தி வருகின்றனர். உங்கள் தலையீடு அவசியமானது. இங்கு 4 முறை மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை மாற்றியும் பிரச்னை சரியாகவில்லை. புதிதாக மாற்றப்பட்ட இயந்திரத்திலும் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பஹராம்பூர் தொகுதியில் ஆதிர் ரஞ்சன் செளத்ரி போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்சியினரிடையே கலவரம்: வாக்குப்பதிவு பாதிப்பு!
மேற்கு வங்கம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு வாக்கு சேகரித்த முன்னாள் கிரிக்கெட் கேப்டன்!
புதுவை தேர்தல்! வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் நேரம், வாக்குச்சாவடி பற்றி அறிய!
மாா்ச் 23-இல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தோ்வு
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு