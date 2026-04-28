நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம்: ஆம் ஆத்மி

ஆம் ஆத்மியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த 7 எம்.பி.க்களையும் கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின்கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யவில்லை என்றால் நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம் என்ற ஆம் ஆத்மி தெரிவித்தது.
முன்னதாக, கட்சி மாறிய 7 எம்.பி.க்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்யவேண்டுமென மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆம் ஆத்மி ஞாயிற்றுக்கிழமை கடிதம் எழுதியிருந்தது.
எனினும், அவா்கள் 7 பேரையும் பாஜக எம்.பி.க்களாக மாநிலங்களவைத் தலைவா் அங்கீகரித்த நிலையில், ஆம் ஆத்மி மூத்த தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சஞ்சய் சிங் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
பாஜகவில் இணைந்ததை அங்கீகரிக்கக் கோரி 7 எம்.பி.க்களும் மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கடிதம் எழுதினா். அதை அவா் ஏற்றுக்கொண்டாா். அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 10-ஆவது அட்டவணையின்படி கட்சி மாறிய 7 எம்.பி.க்களை தகுதி நீக்கம் செய்யுமாறு ஆம் ஆத்மி விடுத்த கோரிக்கைகள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை.
இந்த 7 எம்.பி.க்களையும் மாநிலங்களவைத் தலைவா் தகுதி நீக்கம் செய்யவாா் என்று கட்சிக்கு இப்போதும் நம்பிக்கை உள்ளது. அவ்வாறு அவா்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படவில்லை எனில் நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம். இதுபோன்ற முறையில் கட்சியை உடைப்பது தவறு என்றாா் சஞ்சய் சிங்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முகத்திரை அகன்று விட்டது: 7 எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் சோ்ந்தது குறித்து காங்கிரஸ் கருத்து
கட்சி மாறிய 7 ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்களின் பதவியை ரத்து செய்யுங்கள்: மாநிலங்களவைத் தலைவரிடம் சஞ்சய் சிங் எம்.பி. மனு!
பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள் -ராகவ் சத்தா இடையே தொடா்பு இருப்பதாக பாஜக வதந்தி: சஞ்சய் சிங் குற்றச்சாட்டு!
மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவு: 2 எம்.எல்.ஏ.க்களை தகுதி நீக்கம் செய்யும்படி ஒடிஸா பேரவை தலைவருக்கு காங்கிரஸ் கோரிக்கை
