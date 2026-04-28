பள்ளிகளில் ஓஆா்எஸ் கரைசல் வழங்க முதல்வா் உத்தரவு

News image

ரேகா குப்தா

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:02 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படும் நிலையில், வெப்ப அலையை சமாளிக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அனைத்துத் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆய்வு கூட்டம் முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

அப்போது, தில்லியில் உள்ள பள்ளிகளில் மாணவா்களுக்கு ஓஆா்எஸ் கரைசலை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கல்வித் துறைக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் கூறுகையில், ‘மாணவா்கள் வீடு திரும்பும்போது வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க பள்ளியிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பு ஓஆா்எஸ் கரைசல் வழங்கப்படும்’ என்றாா்.

வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படும் பிற்பகல் 1 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை அனைத்து கட்டுமான மற்றும் பிற தொழிலாளா்கள் வேலைப் பாா்க்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யுமாறு தொழிலாளா் துறைக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டாா்.

அனைத்து டிடிசி பேருந்துகளிலும் குளிா்சாதன பெட்டியில் வைத்து குடிநீரை எடுத்துச் செல்லுமாறு போக்குவரத்துத் துறைக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டாா்.

தில்லியில் தடையற்ற மின்சாரம் மற்றும் குடிநீா் கிடைக்கப் பெறுவதை உறுதிசெய்யும் விதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘கோடை காலத்தில் ஏற்படும் வெப்ப அலையால் மக்கள் எவ்வித பிரச்னையையும் சந்திக்காத வகையில் அனைத்து அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தில்லி அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது’ என்றாா்.

