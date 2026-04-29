Dinamani
எங்கே தவறு நடந்தது? முதல் தோல்வி குறித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் பதில்!திருவண்ணாமலை: கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம்!ஒரே நாளில் தங்கம் விலை ரூ. 1,600 குறைந்தது!உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து2025-ல் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் ரூ. 1.89 லட்சம் கோடி மோசடி!உ.பி.க்கு எதிராக திமுக செயல்படுகிறது! மோடி குற்றச்சாட்டு
/
இந்தியா

அஸ்ஸாமில் ஆட்சியைப் பிடிப்பது யார்? கருத்துக் கணிப்பு வெளியானது!

அஸ்ஸாம் தேர்தலில் ஆட்சியைப் பிடிப்பது யார் என்பது குறித்த கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகின.

News image

வாக்கு கணிப்பு - ANI

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 1:11 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அஸ்ஸாம் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நிறைவு பெற்ற நிலையில், தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) அன்று நடைபெற்றது. 126 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு, 2.5 கோடி வாக்காளர்களைக் கொண்ட அஸ்ஸாமில் 85.91 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

முதல் கருத்துக் கணிப்பாக ஜேசிவி வெளியிட்டது. அதில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியே மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேவிசி - டைம்ஸ் நவ் கருத்துக் கணிப்பு

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 88 - 101 இடங்களைக் கைப்பற்றும் என்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 23 - 33 இடங்களைக் கைப்பற்றும் என்றும் ஜேவிசி கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 02 - 02 இடங்களிலும் பிற வேட்பாளர்கள் அதிகபட்சமாக 03 இடங்களையும் கைப்பற்றும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா டுடே கருத்துக் கணிப்பு

அஸ்ஸாமில் இந்தியா டுடே வெளியிட்ட கருத்துக் கணிப்பின்படி,

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 85 - 95 இடங்களைக் கைப்பற்றும்

காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 25 - 32 இடங்களைக் கைப்பற்றும்

அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிட்ட மிற்றவை 06 - 12 இடங்களில் வெற்றி பெறும்.

ரிபப்ளிக் கருத்துக் கணிப்பு

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி : 92

காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி : 30

அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிட்ட பிற: 4

ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்பு

அஸ்ஸாமில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி: 88 - 100

காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி : 24 - 36

அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிட்ட பிற : 0 -3 இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு

Summary

Opinion polls have been released on who will take power in the Assam elections.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கேரளத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுமா காங்கிரஸ்? - வெளியானது கருத்துக் கணிப்பு!

கேரளத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுமா காங்கிரஸ்? - வெளியானது கருத்துக் கணிப்பு!

தே. ஜ. கூட்டணிக்கு ஆதரவாக நாளை கோவையில் சந்திரபாபு நாயுடு பிரசாரம்!

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா... வெறுப்பு அரசியலுக்கு இரையாக்கிய திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: பிரதமர் மோடி

ஜனநாயகக் கடமையாற்றினார் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

32 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு