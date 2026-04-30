மேலும் 12 நாடுகளுடன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள்- பியூஷ் கோயல் தகவல்

கனடா, இஸ்ரேல், பிரேஸில் உள்பட மேலும் 12 நாடுகள் மற்றும் கூட்டமைப்புகளுடன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் தயாராகி வருவதாக மத்திய வா்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மேற்காசிய போரால் எழுந்துள்ள சவால்களுக்கு மத்தியிலும் இம்மாதத்தின் முதல் மூன்று வாரங்களில் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளதாக அவா் குறிப்பிட்டாா்.
இது தொடா்பாக தில்லியில் செய்தியாளா்களுக்கு புதன்கிழமை அளித்த பேட்டியில் பியூஷ் கோயல் கூறியதாவது:
ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பிரிட்டன், ஐரோப்பிய யூனியன், 4 ஐரோப்பிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய தடையற்ற வா்த்தக கூட்டமைப்பு, ஆஸ்திரேலியா, மோரீஷஸ், ஓமன், நியூஸிலாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் இந்தியா தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தங்கள், உள்நாட்டு தொழில்துறைக்கு மிகப் பெரிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளன.
கடந்த நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில், நடப்பு ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் 3 வாரங்களில் நாட்டின் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது. மேற்காசிய போரால் எழுந்துள்ள சவால்களுக்கு மத்தியிலும் இந்த அதிகரிப்பு பதிவாகியுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்துக்கான முக்கிய வழித்தடமான ஹோா்முஸ் நீரிணையில் தொடா்ந்து சவாலான சூழல் நிலவுவதால், பிற வழித்தடங்கள் வழியாக சரக்கு போக்குவரத்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அமெரிக்கா உடனான வா்த்தக ஒப்பந்தத்தைப் பொருத்தவரை, கடந்த வாரம் ஆக்கபூா்வ பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது. தொடா்ந்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்படும்.
சிலி, பெரு, இஸ்ரேல், வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில், கனடா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் அதன் அண்டை பிராந்தியங்கள், பிரேசில் மற்றும் அதன் அண்டை நாடுகள் மற்றும் ரஷியாவுடன் இந்தியா தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவாா்த்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, மேலும் 12 ஒப்பந்தங்கள் தயாராகி வருகின்றன. நாட்டில் அந்நிய நேரடி முதலீடு அதிகரித்து வருகிறது. இது, 88 பில்லியன் டாலரை எட்டும் என்றாா் அவா்.
புவி-அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் வா்த்தக ஸ்திரமின்மையால் கடந்த மாா்ச்சில் சரக்கு ஏற்றுமதி 7.44 சதவீதம் குறைந்து, முந்ததைய 5 மாதங்களில் இல்லாத அளவில் 38.92 பில்லியன் டாலராக சரிந்தது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு