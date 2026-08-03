கேரளத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சனிக்கிழமை கொட்டித் தீா்த்த பலத்த மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம், நிலச்சரிவுகளில் உயிரிழந்தோா் எண்ணிக்கை 8-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
13 போ் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில், மாயமான 8 பேரை தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக மாநில முதல்வா் வி.டி.சதீசன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கேரளத்தின் பத்தனம்திட்டா, இடுக்கி, வயநாடு, கோட்டயம், கோழிக்கோடு, கண்ணூா் ஆகிய மாவட்டங்களில் சனிக்கிழமை அதிகாலை தொடங்கிய பலத்த மழை நள்ளிரவு வரை கொட்டித் தீா்த்தது.
இதனால் தாழ்வான இடங்கள், ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. வீடுகள், கடைகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா். பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவுகளும் ஏற்பட்டன. சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மழை-வெள்ள பாதிப்புகள் தொடா்பாக திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளா்களிடம் முதல்வா் முதல்வா் வி.டி.சதீசன் கூறியதாவது: மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம், நிலச்சரிவு சம்பவங்களில் இதுவரை 8 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். 13 போ் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனா். மாயமான மேலும் 8 பேரை தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
200-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன. 209 நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, 5,700-க்கும் மேற்பட்டோா் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மழையால் உயிரிழந்தோா் குடும்பங்களுக்கும், வீடுகள், வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவா்களுக்கும் அரசு சாா்பில் உரிய உதவி வழங்கப்படும். மாநிலத்தில் மழை தொடர வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள் குறிப்பாக மலைப் பகுதிகளில் வாழ்பவா்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மீட்பு-நிவாரண நடவடிக்கைகளில் உள்ளூா் நிா்வாகத்துடன் இணைந்து வருவாய்த் துறை அமைச்சா் அனில் குமாா் மற்றும் பிற அமைச்சா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா் என்றாா்.
பெருமளவில் சேதம்
அமைச்சா் அனில் குமாா் கூறுகையில், ‘பலத்த மழையால் மாநிலத்தில் பரவலாக பெரும் சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. மலைப் பகுதிகளில் சாலைகளை மறுசீரமைத்து, போக்குவரத்தை சரியும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன’ என்றாா்.
கேரளத்தின் பல பகுதிகளில் சனிக்கிழமை 300 மி.மீ.-க்கும் மேல் மழைப்பொழிவு பதிவானது. கண்ணூா் மாவட்டத்தின் அய்யன்குன்னு பகுதியில் அதிகபட்சமாக 320 மி.மீ. மழை பதிவானது. கோட்டயத்தின் ஈராற்றுபேட்டை பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதாக பாஜக மூத்த தலைவா் பி.சி.ஜாா்ஜ் தெரிவித்தாா்.
மழையால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட பத்தனம்திட்டாவின் ரான்னி பகுதியை நேரில் பாா்வையிட்ட மாா்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவா் கே.என்.பாலகோபால், ‘நூற்றுக்கணக்கான கடைக்காரா்கள் இழப்பை எதிா்கொண்டுள்ளனா். அவா்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும். உரிய முன்னறிவிப்பின்றி அணைகள் திறக்கப்பட்டதே பாதிப்புக்கு முக்கியக் காரணம்’ என்று குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பலத்த மழை நீடிக்கும்
திருவனந்தபுரம், கொல்லம் தவிர 12 மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மிக பலத்த மழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டது. மாநிலத்தில் ஆக. 6 வரை சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இடுக்கி, பத்தனம்திட்டா, திருச்சூா் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அணைகளின் நீா்மட்டம் அபாய அளவில் நீடிப்பதாக கேரள மாநில பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்தது.
கா்நாடக அணைகளில் நீா்மட்டம் உயா்வு
கா்நாடகத்தில் நீடித்துவரும் பலத்த மழையால் காவிரிப் படுகையில் உள்ள அணைகளின் நீா்மட்டம் உயா்ந்துள்ளது. சிவமொக்கா, குடகு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய மலைநாடு பகுதியில் அதிக மழை-வெள்ள பாதிப்புகள் நேரிட்டுள்ளன.
சிவமொக்கா மாவட்டம், கொக்கரேகாரு கிராமத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் 3 வயது குழந்தை உள்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த மூவா் உயிரிழந்தனா். இந்த மாவட்டத்தின் ஆகும்பே பகுதியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 197 மி.மீ. மழை பதிவானது.
ஹாசன் மாவட்டத்தில் ஏடகுமாரி-ஷிரிபாகிலு ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே நிலச்சரிவால் ஞாயிற்றுக்கிழமை 7 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
கேரளம் மற்றும் காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடரும் மழையால் மைசூரு மாவட்டத்தில் உள்ள கபினி அணையின் நீா்மட்டம் 82 அடியை எட்டியது. இந்த அணையில் 84 அடி வரை நீரை தேக்கிவைக்கலாம். நீா்வரத்து வினாடிக்கு 30,000 கனஅடியாக உள்ள நிலையில், நீா்திறப்பு வினாடிக்கு 25,000 கனஅடியாக உயா்ந்துள்ளது.
மண்டியா மாவட்டத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராஜ சாகா் (கே.ஆா்.எஸ்) அணையின் நீா்மட்டம் கடந்த 2 நாள்களில் 92 அடியில் இருந்து 97 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. நீா் இருப்பு சுமாா் 17 டி.எம்.சி-யில் இருந்து 20.477 டி.எம்.சி-யாக அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.