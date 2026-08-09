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இந்தியா

மேற்காசிய மோதல்: வளைகுடாவிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரப்பட்ட 4,048 இந்திய மாலுமிகள்

வளைகுடாவிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரப்பட்ட 4,048 இந்திய மாலுமிகள்...

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மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சா்வானந்த சோனோவால்

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா-ஈரான் மோதலைத் தொடா்ந்து, வளைகுடா பிராந்தியத்திலிருந்து இதுவரை 4,048 இந்திய மாலுமிகள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டதாக மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சா்வானந்த சோனோவால் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில், அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா-ஈரான் மோதலை தொடா்ந்து, உலகம் முழுவதும் கப்பல்களில் பயணிக்கும் இந்திய மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது மத்திய அரசின் நோக்கமாக உள்ளது. வளைகுடா பிராந்தியத்திலிருந்து இதுவரை 4,048-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாலுமிகள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனா். அவா்கள் பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்ட நிலையில், அவா்களின் குடும்பத்தினருக்கும் மத்திய அரசு உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.

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