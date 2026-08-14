ஜாா்க்கண்டில் தோ்வு வினாத்தாள்கள் கசிந்த விவகாரத்தில் பேரவை முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அடையாளம் தெரியாத 300 போ் மீது காவல் துறை வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இதுகுறித்து ராஞ்சி மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் பராஸ் ராணா மற்றும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் நீரஜ் குமாா் கூறியதாவது: கடந்த திங்கள்கிழமை (ஆக.10) ஜாா்க்கண்ட பேரவையை முற்றுகையிட முயன்ற குற்றச்சாட்டில் அடையாளம் தெரியாத 300 போ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. சிசிடிவி விடியோ பதிவுகள் மூலம் அவா்களை கண்டறியும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது வரை இந்த வழக்கு தொடா்பாக யாரையும் கைது செய்யவில்லை என்றனா்.
20-ஆவது நாளாக போராட்டம்:
ஜாா்க்கண்ட் அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (பிஎஸ்சி) சிவில் சேவைகள் தோ்வு, ஜேஎஸ்எஸ்சி தோ்வுகள் உள்ளிட்ட தோ்வுகளில் வினாத்தாள்கள் கசிந்து முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டி பல்வேறு அமைப்புகள் நடத்தி வரும் போராட்டம் வியாழக்கிழமையுடன் (ஆக.13) 20-ஆவது நாளை எட்டியது.
பிஎஸ்சி சேவைகள் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும், அனைத்துத் தோ்வுகள் குறித்தும் சிஐடி விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், முறைகேடு குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள தோ்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை தொடா்ந்து மாணவா் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக ஜேஎல்கேஎம் அமைப்பின் தலைவா் தேவேந்திரநாத் மஹதோ 12-ஆவது நாளாக தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். அவருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், போராட்டம் நடைபெற்று வரும் ஜெய்பால் சிங் முண்டா மைதானத்துக்குச் செல்ல அனுமதிக்கக் கோரி அவா் ராஞ்சி மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு கடிதம் எழுதினாா்.
முன்னதாக, போராட்டக்காரா்களுடன் ஜாா்க்கண்ட் அரசு அமைத்த மாநில அமைச்சா்கள் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய 5 போ் குழு நடத்திய 6 சுற்றுப் பேச்சுவாா்த்தையும் தோல்வியில் முடிவடைந்தது.
இதனிடையே கடந்த திங்கள்கிழமை பேரவை முன்பு அமைக்கப்பட்ட தடுப்புகளை அகற்றி முற்றுகையிட முயன்றபோது போராட்டக்காரா்களுக்கும் காவல் துறைக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பேரவை வளாகத்தில் இருந்து போராட்டக்காரா்களை அப்புறப்படுத்த காவல் துறை தடியடி நடத்தியது. இந்த நடவடிக்கைக்கு பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தன.
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