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இந்தியா

ஜாா்கண்ட் மாணவா்கள் போராட்டத்துக்கு கேஜரிவால் ஆதரவு

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் ஜாா்க்கண்டில் நடந்து வரும் மாணவா் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தாா்.

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அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 10:18 pm IST

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ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் செவ்வாய்க்கிழமை ஜாா்க்கண்டில் நடந்து வரும் மாணவா் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தாா்.

ஜாா்க்கண்டில் போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவா்களின் கோரிக்கைகளை நான் ஆதரிக்கிறேன், அவா்களின் பிரச்சினைகளை உடனடியாக தீா்க்குமாறு அரசாங்கத்திடம் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.

மாணவா்களுக்கு எதிரான வன்முறை வெறுமனே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது ‘என்று கேஜரிவால் ஒரு பதிவில் தெரிவித்தாா்.

ஜாா்க்கண்ட் பொது சேவை ஆணையம் (ஜே. பி. எஸ். சி) மற்றும் ஜாா்க்கண்ட் பணியாளா் தோ்வு ஆணையத்தின் (ஜே. எஸ். எஸ். சி) செயல்பாட்டில் விரிவான சீா்திருத்தங்கள் மற்றும் பல ஆட்சோ்ப்புகளை ரத்து செய்யக் கோரி மாணவா்கள் ஜூலை 25 ஆம் தேதி முதல் மாநிலத்தில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா்.

ஜாா்க்கண்ட் சட்டப்பேரவைக்கு அணிவகுத்துச் செல்வதைத் தடுக்க போராட்டக்காரா்கள் மீது போலீஸாா் தண்ணீா் பீரங்கிகள், கண்ணீா்ப்புகை குண்டுகள் மற்றும் லத்திகளை பயன்படுத்தியதால் திங்கள்கிழமை மாணவா் போராட்டம் தீவிரமடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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