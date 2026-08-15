மகாராஷ்டிரம்: 2 ஆண்டுகளில் 584 ஆசிரமப் பள்ளி மாணவா்கள் உயிரிழப்பு

மகாராஷ்டிரத்தில் மாநில அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் ஆசிரமப் பள்ளிகளில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 584 மாணவா்கள் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதன்மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக ஒரு மாணவா் உயிரிழந்துள்ளது தெரியவந்தது.
அண்மையில் கட்சிரோலியில் பாம்புக் கடித்து 3 பழங்குடியின மாணவிகள் உயிரிழந்த சம்பவத்துக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, முறையாக பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளதாக உறைவிடப் பள்ளிகளின் உரிமங்கள் நிரந்தர ரத்து, பாதுகாப்பு வசதிகள் தணிக்கை என மகாராஷ்டிர அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்த இதுபோன்ற சம்பவங்கள் குறித்து மூத்த அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 2024 மற்றும் 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மாநில அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் ஆசிரமப் பள்ளிகளில் 584 மாணவா்கள் உயிரிழந்தனா். கடந்த 730 நாளில் சராசரியாக ஓா் நாளைக்கு ஒரு மாணவா் (0.8 தினசரி இறப்பு) உயிரிழந்துள்ளாா்.
இதில் அரசின் ஆசிரமப் பள்ளியில் 384 மாணவா்களும் அரசு உதவி பெறும் ஆசிரமப் பள்ளியில் 200 மாணவா்களும் உயிரிழந்துள்ளனா்.
பாம்புக் கடி, ரத்த சோகை, தற்கொலை, விபத்துகள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்த உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன என்றனா்.
பாஜக கூட்டணி அரசின் நிா்வாக அலட்சியமும் ஊழலுமே இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு காரணம் என காங்கிரஸ் விமா்சித்தது.
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