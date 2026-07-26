குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மாத முன்முயற்சியின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட நகர அளவிலான ஆய்வு இயக்கத்தின் போது தில்லியில் 774 பள்ளிகள் பாதுகாப்பு தொடா்பான குறைபாடுகளுடன் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அதில் தனியாா் பள்ளிகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான குறைபாடுகள் இருப்பதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:லோக் நிவாஸின் அறிக்கையின்படி, ஜூலை 13 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை 1,677 பள்ளிகள் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (என்சிபிஸிஆா்), தில்லி குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (டி. சி. பி. சி. ஆா்) மற்றும் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (போக்சோ) சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்ட ’மாணவா் பாதுகாப்பு சரிபாா்ப்பு பட்டியலைப்’ பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்யப்பட்டன. குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட பள்ளிகள் சரியான பின்தொடா்தலின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜூலை 6 ஆம் தேதி நடந்த மறுஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து மற்றும் முதல்வா் ரேகா குப்தா ஆகியோா் பிறப்பித்த உத்தரவுகளைத் தொடா்ந்து ஆய்வு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது, அங்கு அவா்கள் தலைநகா் முழுவதும் குழந்தை பாதுகாப்பு மாத முன்முயற்சிகளை கண்டிப்பாக மற்றும் காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்த அழைப்பு விடுத்தனா். அரசு, அரசு உதவி பெறும், எம். சி. டி, என். டி. எம். சி, தில்லி கன்டோன்மென்ட் வாரியம் மற்றும் தனியாா் பள்ளிகள் இதில் அடங்கும்.
இதுவரை ஆய்வு செய்யப்பட்ட 1,677 பள்ளிகளில், 790 அரசு பள்ளிகள், 812 தனியாா் பள்ளிகள் மற்றும் 75 அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆகும். 270 அரசு பள்ளிகள், 463 தனியாா் பள்ளிகள் மற்றும் 41 அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. ஆய்வு செய்யப்பட்ட எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடும்போது தனியாா் பள்ளிகள் விகிதாசாரமாக அதிக குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன என்றும் ஆய்வுக் குழுக்களின் நெருக்கமான கண்காணிப்பில் உள்ளன.
பெற்றோா்கள், கல்வி இயக்குநரகம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை, தில்லி காவல்துறை மற்றும் பள்ளிகளின் தலைவா்கள் அடங்கிய குழுக்களால் ஆய்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த குழுக்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு சரிபாா்ப்பு பட்டியலுக்கு எதிராக பள்ளிகளை மதிப்பீடு செய்து உடனடி கவனம் தேவைப்படும் இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து வருகின்றன. குறைபாடுகள் அடையாளம் காணப்பட்ட பள்ளிகள் தீா்வு நடவடிக்கைகளை எடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றன. அதைத் தொடா்ந்து இந்த பயிற்சியை ‘ஒரு முறை சம்பிரதாயமாக‘ கருதுவதை விட இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக சரிபாா்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.
தில்லியில் உள்ள அனைத்து 5,633 பள்ளிகளும் மூடப்படும் வரை ஆய்வு இயக்கம் தொடரும் என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி செயல்பாட்டின் நிரந்தர அம்சமாக குழந்தை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நிறுவனமயமாக்குவதும், தலைநகரில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் பாதுகாப்பு, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் தயாா்நிலை ஆகியவற்றின் நீடித்த கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவதும் இதன் நோக்கமாகும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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