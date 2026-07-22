சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

சிங்கப் பெண் அதிரடிப்படை சாா்பாக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி ஆம்பூரில் நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் துறையின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை சாா்பில் பெண்கள், மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே சட்ட விழிப்புணா்வு, பெண்கள் பாதுகாப்பு, இணையவழி குற்றத் தடுப்பு, அவசர உதவி எண்கள் மற்றும் காவல்துறையின் சேவைகள் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
ஆம்பூா் மோட்டுக் கொல்லை தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் பெண் பணியாளா்களுக்கு பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் 100 அவசர உதவி எண் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. உமா் சாலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவ, மாணவியா்களுக்கு பெண்கள் பாதுகாப்பு, இணையவழி மோசடி தடுப்பு மற்றும் காவல்துறை உதவி எண்கள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
பெத்தேல் மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சட்ட விழிப்புணா்வு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, குழந்தைகள் உதவி எண் 1098, இணைய மோசடி உதவி எண் 1930 குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
உமா்ஆபாத் பள்ளித்தெரு தனியாா் தொழிற்சாலை பெண் தொழிலாளா்களுக்கு பெண்கள் பாதுகாப்பு, பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரகால காவல்துறை சேவைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஆம்பூா் ஜாமியா மசூதி அருகே பொதுமக்களிடம் சமூக ஒற்றுமை, பெண்கள் பாதுகாப்பு, இணையவழி குற்றத் தடுப்பு மற்றும் காவல்துறை உதவி எண்கள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அவசர உதவி எண்களான காவல்துறை உதவி 100, பெண்கள் உதவி எண் 1091, குழந்தைகள் உதவி எண் 1098, இணையவழி மோசடி உதவி எண் 1930 ஆகியவை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
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