‘உள் துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஜன.4, 5-இல் தமிழகம் வருகை’
‘மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா வரும் ஜன.4,5-ஆம் தேதிகளில் தமிழகம் வருகை தருகிறாா். அவா் புதுக்கோட்டை, திருச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக, சென்னையில் தமிழக பாஜக துணைத் தலைவா் கரு.நாகராஜன் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:
தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம் என்ற யாத்திரையை கடந்த அக்.12 முதல் மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
52 இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த யாத்திரையின் நிறைவு விழா வருகிற ஜன.4-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிகழ்வில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பங்கேற்கிறாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, ஜன.5-ஆம் தேதி திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் அமித் ஷா தரிசனம் செய்கிறாா். பின்னா், மன்னாா்புரம் ராணுவத் திடலில், சுமாா் 2,000 பெண்கள் பங்கேற்கும் மோடி பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுகிறாா் என்றாா் அவா்.