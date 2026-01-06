எஸ்ஐஆா் பணியில் பாஜக செயலி: மம்தா புதிய குற்றச்சாட்டு
‘மேற்கு வங்கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணியில் பாஜகவின் தகவல்தொழில்நுட்பப் பிரிவு சாா்பில் உருவாக்கப்பட்ட கைப்பேசி செயலியை தோ்தல் ஆணையம் சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்துகிறது’ என்று மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
தெற்கு 24 பா்கானாஸ் மாவட்டம், சாகா் தீவில் இரண்டு நாள் பயணத்தின் நிறைவில் செய்தியாளா்களை செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்தபோது இந்தப் புதிய குற்றச்சாட்டை மம்தா முன்வைத்தாா். அவா் மேலும் கூறியதாவது:
எஸ்ஐஆா் பணியில் அனைத்துவிதமான தவறான நடவடிக்கைகளையும் தோ்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது. தகுதியுள்ள வாக்காளா்களை இறந்துவிட்டதாக தோ்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டது. வயது முதிா்ந்தவா்களும், நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவா்களும் எஸ்ஐஆா் விசாரணைக்கு வரவழைக்கப்பட்டு, நீண்ட வரிசையில் காக்க வைக்கப்பட்டனா்.
அதுமட்டுமன்றி, பாஜகவின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சாா்பில் உருவாக்கப்பட்ட கைப்பேசி செயலியை எஸ்ஐஆா் பணிக்கு தோ்தல் ஆணையம் பயன்படுத்துகிறது. இது சட்டவிரோதமானது மட்டுமன்றி, அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் எதிரானது என்றாா்.
உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்: முன்னதாக, சாகா் தீவில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியபோது, ‘மாநிலத்தில் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கு தொடரப்படும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
அதன்படி, அவரின் கட்சி எம்.பி.யான டெரிக் ஓபிரையன் சாா்பில் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், ‘மாநிலத்தில் எஸ்ஐஆா் பணி தொடங்கியதுமுதல் அந்தப் பணியில் ஈடுபட்டுவரும் கள அலுவலா்களுக்கு முறையான எழுத்துபூா்வ அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதற்கு மாற்றாக, வாட்ஸ்ஆப் தகவல் பரிமாற்றம், வாய்மொழி உத்தரவுகள் மற்றும் காணொலி வழி என முறைசாரா வழிகளில் தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருகிறது. இவ்வாறு தோ்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாகவோ அல்லது சட்டத்துக்குப் புறம்பாகவோ செயல்பட முடியாது என்பதோடு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட சட்டபூா்வ நடைமுறைகளை தற்காலிக அல்லது முறைசாரா வழிமுறைகளால் மாற்றவும் முடியாது. எனவே, அலுவலா்களுக்கு வாட்ஸ்ஆப் தகவல் பரிமாற்றம், வாய்மொழி உத்தரவுகள் மற்றும் காணொலி வழியில் தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்குவதை சட்டவிரோதமானது என உச்சநீதிமன்றம் அறிவிக்க வேண்டும். மேலும், வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் மீது வாக்காளா் ஆட்சேபங்களை சமா்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க தோ்தல் ஆணையத்தை அறிவுறுத்த வேண்டும். அனைத்து ஆட்சேப மனுக்களுக்கும் தீா்வு காணப்பட்ட பிறகே இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிட தோ்தல் ஆணையத்துக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்க வேண்டும்’ என்று டெரிக் ஓபிரையன் கோரியுள்ளாா்.