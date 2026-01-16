பாஜக புதிய தேசிய தலைவா் ஜன. 20 -ல் அறிவிப்பு : போட்டியின்றித் தோ்வாகிறாா் நிதின் நவீன்
பாஜகவின் புதிய தேசிய தலைவா், ஜன.20-இல் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு, முறைப்படி அறிவிக்கப்பட உள்ளாா். தற்போதைய தேசிய செயல் தலைவா் நிதின் நவீன் போட்டியின்றித் தோ்வாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பாஜக தேசிய தலைவராக ஜெ.பி.நட்டா பதவி வகித்து வரும் நிலையில், புதிய தலைவா் தோ்தல் நடைமுறைகளுக்கான கால அட்டவணையை கட்சியின் தேசிய தோ்தல் அதிகாரி கே.லஷ்மண் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
அதன்படி, கட்சித் தலைவா் பதவிக்கு ஜன.19-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம். மாலை 5 மணி வரை மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும். இதைத் தொடா்ந்து, மாலை 6 மணி வரை வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கால அவகாசமாகும்.
தோ்தலில் போட்டி ஏற்படும் பட்சத்தில், ஜன.20-இல் தோ்தல் நடைபெறும். அன்றைய தினமே புதிய தலைவரின் பெயா் அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று கே.லஷ்மண் தெரிவித்துள்ளாா்.
பாஜகவின் செயல் தலைவராக பதவி வகித்துவரும் நிதின் நவீன், புதிய தலைவராக பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆகியோா் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதால், வேறு யாரும் களமிறங்க வாய்ப்பில்லை; நிதின் நவீன் போட்டியின்றி தோ்ந்தெடுக்கப்படுவாா் என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பாஜக தேசியத் தலைவராக உள்ள ஜெ.பி.நட்டாவும் (65), முதலில் கட்சியின் தேசிய செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு, அதன் பிறகு கட்சியின் தலைவராக போட்டியின்றி தோ்வானாா். அதே நடைமுறையின்படி, நிதின் நவீனும் கட்சித் தலைவராக தோ்வு செய்யப்படுவாா் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கடந்த 2020, ஜனவரியில் பதவியேற்ற ஜெ.பி.நட்டாவின் மூன்றாண்டு பதவிக் காலம் ஏற்கெனவே நிறைவடைந்த நிலையில், 2024 மக்களவைத் தோ்தலைக் கருத்தில்கொண்டு, அவருக்குப் பதவி நீட்டிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. நட்டாவுக்குப் பின் கட்சியின் தேசியத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்கப் போவது யாா் என்ற கேள்வி நிலவியது.
இளம் தலைவா்:
பல தலைவா்களின் பெயா்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில், யாரும் எதிா்பாராத வகையில் தேசிய செயல் தலைவராக பிகாா் மாநில அமைச்சா் நிதின் நவீன் (45) கடந்த டிசம்பரில் நியமிக்கப்பட்டாா். இவா், பிகாரைச் சோ்ந்த மறைந்த பாஜக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான நவீன் கிஷோா் பிரசாத் சின்ஹாவின் மகன் ஆவாா்; காயஸ்தா சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். 5-ஆவது முறை எம்எல்ஏவாக உள்ள இவா், ஆா்எஸ்எஸ் பின்புலம் கொண்டவா்.
இளம் தலைவா் பாஜகவை வழிநடத்தவிருப்பது, அக்கட்சியில் தலைமுறை ரீதியிலான மாற்றத்தைக் குறிப்பதாக அரசியல் பாா்வையாளா்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனா்.