ஏழை விவசாயத் தொழிலாளா்களின் உரிமைகள் பறிப்பு: ராகுல் காந்தி
நூறு நாள் ஊரக வேலைத் திட்டத்துக்கு மாற்றாகப் புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளதன் மூலம், ஏழை விவசாயத் தொழிலாளா்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலி மக்களவைத் தொகுதி எம்.பி.யான ராகுல் காந்தி, அங்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா் இடையே செவ்வாய்க்கிழமை பேசியதாவது:
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் கீழ், நிா்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியத்தைவிட குறைவான ஊதியத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்று எந்தவொரு விவசாயத் தொழிலாளரையும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது.
தில்லி, லக்னெள போன்ற நகா்ப்புற அலுவலகங்களில் இருந்துகொண்டு இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்தாமல், ஊராட்சிகள் அந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். அதைச் செயல்படுத்துவதற்கான பொறுப்பு கிராமத் தலைவா்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அந்தத் திட்டத்துக்கான நிதி சாா்ந்த முடிவுகளை எடுக்கும் பொறுப்பு கிராமத் தலைவா்களின் வசம் இருக்க வேண்டும்.
இந்த நோக்கத்துடன்தான், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் அந்தத் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
ஆனால் இந்தத் திட்டத்தால் எவரும் பலனடையவில்லை என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமா் மோடி தெரிவித்தாா். தற்போது இந்தத் திட்டத்தை முழுமையாக ஒழிக்க வேண்டும் என்று அவா் விரும்புகிறாா்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்துக்கு (100 நாள் வேலைத் திட்டம்) மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள விபி-ஜிராம் ஜி சட்டத்தின்படி (125 நாள் வேலைத் திட்டம்), அந்தத் திட்டத்துக்கான நிதியில் 40 சதவீதத்தை மாநிலங்கள் அளிக்க வேண்டும். ஆனால் பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் அந்தப் பங்கை வழங்காது.
மகாத்மா காந்தியின் பெயரில் உள்ள திட்டத்தை மாற்றி அவரை பாஜக இழிவுபடுத்தியுள்ளது. இதில் ஏழை விவசாயத் தொழிலாளா்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதுதான் மிகப் பெரிய பிரச்னையாக உள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.
பிசிசிஐ தலைவரிடம் உடனடி கோரிக்கை: முன்னதாக ரேபரேலியில் கிரிக்கெட் போட்டி ஒன்றைத் தொடங்கிவைத்த ராகுல் காந்தி, போட்டி நடைபெறும் மைதானம் மோசமாக இருப்பதைப் பாா்த்து பிசிசிஐ தலைவா் ராஜீவ் சுக்லாவிடம் உடனடியாக கைப்பேசியில் பேசினாா். அப்போது ரேபரேலியில் கிரிக்கெட் அகாதெமி தொடங்க வேண்டும் என்று ராஜீவ் சுக்லாவிடம் ராகுல் கோரிக்கை விடுத்ததாக மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவா் மனீஷ் செளஹான் தெரிவித்தாா்.
திரும்பக் கிடைத்த தாத்தாவின் ஓட்டுநா் உரிமம்!
ரேபரேலி தொகுதி பயணத்தினிடையே ராகுலிடம், அவரின் தாத்தா ஃபெரோஸ் காந்தியின் தொலைந்து போன ஓட்டுநா் உரிமம் வழங்கப்பட்டது.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு தொலைந்துபோன அந்த ஓட்டுநா் உரிமத்தை கிரிக்கெட் போட்டி ஏற்பாட்டு குழுவைச் சோ்ந்த விகாஸ் சிங் என்பவா் ராகுலிடம் ஒப்படைத்தாா்.
இதுகுறித்து விகாஸ் சிங் கூறுகையில், ‘ஃபெரோஸ் காந்தியின் தொலைந்து போன ஓட்டுநா் உரிமத்தை எனது மாமனாா் கண்டெடுத்து பாதுகாத்து வந்தாா். அதை ராகுல் காந்தியை நேரில் சந்திக்கும்போது அளிக்க வேண்டும் என்று காத்திருந்தேன். அதன்படி இப்போது ராகுலை சந்தித்தபோது, அவருடைய தாத்தாவின் ஓட்டுநா் உரிமத்தை ஒப்படைத்தேன்’ என்றாா்.
அந்த உரிமத்தை கவனமாக ஆராய்ந்த ராகுல் காந்தி, அதைப் புகைப்படம் எடுத்து தனது தாய் சோனியாவுடன் வாட்ஸ் ஆப்பில் பகிா்ந்து கொண்டாா்.
ஃபெரோஸ் காந்தி - இந்திரா தம்பதியின் மூத்த மகன் ராஜீவ் காந்தியாவாா். அவரது மகனான ராகுல் தற்போது ரேபரேலி எம்.பி.யாக உள்ளாா். கடந்த 1952-இல் நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் ஃபெரோஸ் காந்தி ரேபரேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்.பி.யாகத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.