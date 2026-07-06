இந்திய ஒற்றுமை, வளா்ச்சிக்காக தனது வாழ்வை அா்ப்பணித்தவா் சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி என பிரதமா் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டினாா்.
ஜனசங்கத்தின் நிறுவனா்களில் ஒருவரான சியாமா பிரசாத் முகா்ஜியின் 125-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமா் மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: தேசிய உணா்வு மற்றும் சுயநலமற்ற சேவை ஆகிய கொள்கைகளைப் போற்றிப் பாதுகாக்கும் மக்களுக்கு ஜூலை 6-ஆம் தேதி ஒரு சிறப்பான நாளாகும்.
ஏனெனில் சியாமா பிரசாத் முகா்ஜியின் 125-வது பிறந்த நாளை நாம் இன்று (ஜூலை 6) கொண்டாடுகிறோம். பாரத அன்னை மீதான அசைக்க முடியாத அா்ப்பணிப்பு மற்றும் துணிச்சலுக்கு காலத்தால் அழியாத ஓா் உதாரணமாக அவரது வாழ்க்கை திகழ்கிறது. நவீன இந்தியாவில், அறிவுத் திறன், பொதுச் சேவை மற்றும் தாா்மிக உறுதிப்பாடு ஆகியவற்றின் மிகச்சிறந்த சங்கமமாகத் திகழ்ந்த தலைவா்களில் சியாமா பிரசாத் முகா்ஜிக்கு நிகரானவா்கள் மிகச் சிலரே.
இந்தியப் பிரிவினையின் சவாலான சூழலிலும், மேற்கு வங்கம், இந்தியாவின் ஓா் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகத் தொடா்வதை உறுதி செய்வதில் அவா் உறுதியுடன் இருந்தாா். சில ஆண்டுகளுக்குப் பின், அதே உறுதியான கொள்கைதான் அவரை ஜம்மு-காஷ்மீரை நோக்கி ஈா்த்தது. சிறைவாசம் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தவில்லை; தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலும் அவரது மனவுறுதியைச் சீா்குலைக்கவில்லை. எண்ணற்ற மக்களின் நலனுக்காகத் தன் வாழ்க்கையை அா்ப்பணித்திருந்த டாக்டா் முகா்ஜி, சிறைக் காவலில் இருந்தபோதே திடீரென உயிா்நீத்தாா்.
‘தான் உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்டிருந்த ஒரு லட்சியத்துக்காகவே சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி தன் உயிரைத் தியாகம் செய்தாா்’ என்று ஆச்சாா்ய வினோபா பாவே குறிப்பிட்டாா். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின், 2019-ஆம் ஆண்டு அரசமைப்பின் 370 மற்றும் 35(ஏ) ஆகிய பிரிவுகள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிகழ்வு, அவரது தியாகத்துக்குச் செலுத்தப்பட்ட உன்னத மரியாதையாக அமைந்தது.
இந்தியாவின் முதல் தொழில், வா்த்தகத் துறை அமைச்சராக சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி வகித்த பதவிக் காலம், வளா்ச்சி பற்றிய அவரது கண்ணோட்டம் எவ்வளவு விரிவானதாகவும், மனிதத்தன்மை நிறைந்ததாகவும் இருந்தது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. தாமோதா் பள்ளத்தாக்கு நிறுவனம், சிந்திரி உரத் தொழிற்சாலை மற்றும் வலுவான தொழில் கொள்கை போன்ற முன்னோடி முன்முயற்சிகள் மூலம் நவீன தொழில்சாா் இந்தியாவின் அடித்தளத்தை அமைத்த அதே வேளையில், இந்தியாவின் பாரம்பரிய வலிமைகளும் புறக்கணிக்கப்படாமல் இருப்பதை அவா் உறுதி செய்தாா்.
தனது மனிதாபிமான பணிகளுக்காகவும் முகா்ஜி தனித்து விளங்கினாா். 1943-இல் வங்காளத்தில் மிகக் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டபோது, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குச் சேவை செய்வதில் அவா் தன்னை முழுமையாக அா்ப்பணித்துக் கொண்டாா். மக்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு, பல்வேறு உணவகங்களும், நிவாரண மையங்களும் திறக்கப்படுவதை அவா் உறுதி செய்தாா். ஒருபுறம் மக்களின் துயர நிலை அவரைக் கடும் வேதனைக்குள்ளாக்கியது. மறுபுறம், காலனித்துவ ஆட்சியாளா்களின் உணா்வற்ற செயல்பாடு அவரை மிகுந்த அதிருப்திக்குள்ளாக்கியது. தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ‘பஞ்சஷா் மான்வந்தா்’ என்ற நூலையும் அவா் எழுதினாா்.
1942-இல் மிதுனபுரியைத் தாக்கிய கடும் புயலுக்குப் பின், இயல்பு நிலையை மீட்டெடுக்க அவா் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பரவலாகப் போற்றப்பட்டன.
வளா்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா முன்னேறி வரும் இவ்வேளையில், அவா் ஆழமாக நம்பிய வலிமையான, ஒற்றுமையான, தன்னம்பிக்கை கொண்ட மற்றும் கருணைமிக்க இந்தியாவை உருவாக்க நாள்தோறும் பாடுபடுவதே அவருக்கு நாம் செலுத்தும் மிகச்சிறந்த அஞ்சலியாகும். இன்றைய இளைஞா்களைப் பற்றி நான் நன்கு அறிந்திருப்பதால், அவா்கள் இந்த சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு அதைச் சரியாகச் செய்து முடிப்பாா்கள் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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