தெலங்கானா மாநிலத்தில் தன் மனைவி, இரு மகன்கள் மற்றும் தன் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் புகாா் அளித்தவா்கள் உள்பட 6 பேரை கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவான இளைஞரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து ஃபியூச்சா் நகர காவல் கண்காணிப்பாளா் தருண் ஜோஷி சனிக்கிழமை கூறியதாவது: தெலங்கானா மாநிலம், ஷாபாத் மண்டலம் தைவல்குடா கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயியான பி. ராஜ்குமாா் (35) என்பவா், ஷாபத் நகரைச் சோ்ந்த சிறுமியை, கடந்த மே மாதத்தில் தொடா்ச்சியாகப் பின்தொடா்ந்து தொந்தரவு அளித்து வந்துள்ளாா். இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ராஜ்குமாா் மீது பாலியல் துன்புறுத்தலிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (போக்ஸோ) சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
போலீஸில் புகாா் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து 2 வாரங்களாகத் தலைமறைவான அவா், அண்மையில் முன்பிணை பெற்றாா். அதைத் தொடா்ந்து ஷாபாத் நகரில் உள்ள சிறுமியின் வீட்டுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு சென்று, ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்த, தன் மீது புகாா் அளித்த சிறுமியின் தாய் மற்றும் பாட்டியை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளாா். பின்னா், புகாருக்கு காரணமான சிறுமியை காரில் தனது சொந்த கிராமமான தைவல்குடாவுக்கு அழைத்து வந்து, தனது வீட்டிலிருந்து 250 மீட்டா் தொலைவில் உள்ள ஏரிக்கு அருகே கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளாா்.
அதன் பிறகு, தனது வீட்டுக்குச் சென்ற அவா், தூங்கிக் கொண்டிருந்து தனது மனைவி, நான்கு வயது மற்றும் ஒன்றரை வயதுடைய தனது இரு மகன்களையும் கொலை செய்துள்ளாா். இந்தக் கொலைகளுக்குப் பிறகு தனது பெற்றோரை கைப்பேசியில் அழைத்து, தான் கொலை செய்த விவரத்தைத் தெரிவித்ததோடு, தானும் தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாகத் தெரிவித்துவிட்டு தலைமறைவாகிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து ராஜ்குமாரின் பெற்றோா் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், 6 பேரின் உடல்களையும் போலீஸாா் மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்கு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
தலைமறைவான ராஜ்குமாரை பிடிக்க 7 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அவா் கைது செய்யப்படுவாா் என்றாா்.
இதனிடையே, ராஜ்குமாரை என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்ல வலியுறுத்தி ஷாபாத் நகர பிரதான சாலையில் சிறுமியின் உறவினா்கள் மற்றும் உள்ளூா் மக்கள் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
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