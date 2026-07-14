Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
இந்தியா

கல்வித் துறை ஊழல்களை கண்டுகொள்ளாத பிரதமர் மோடி: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

‘இந்திய கல்வி அமைப்பு தற்போது நோ்மையற்ற முறையில் பணம் பறிக்கும் ஊழல் இயந்திரமாக மாறிவிட்டது. இதை பிரதமா் நரேந்திர மோடி கண்டுகொள்ளவில்லை’ என ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

News image

பிரதமர் நரேந்திர மோடி / ராகுல் காந்தி

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘இந்திய கல்வி அமைப்பு தற்போது நோ்மையற்ற முறையில் பணம் பறிக்கும் ஊழல் இயந்திரமாக மாறிவிட்டது. இதை பிரதமா் நரேந்திர மோடி கண்டுகொள்ளவில்லை’ என மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி திங்கள்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.

மேலும் கல்வித் துறையில் புரட்சி செய்ய நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா். ‘மாணவா்களின் குரல்’ முன்னெடுப்பின்கீழ் இரண்டம் கட்டமாக உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் ஜூலை 17-ஆம் தேதி மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ள நிலையில் அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.

இது தொடா்பாக எக்ஸ் வலைதளத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஊழல், அநீதி, பாரபட்சம், நோ்மையின்மை ஆகிய 4 வாா்த்தைகளையும் தற்போது இந்திய கல்வித் துறை குறித்து விவரிக்க மாணவா்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். தற்போது நோ்மையற்ற முறையில் பணம் பறிக்கும் ஊழல் இயந்திரமாக கல்வித் துறை மாறிவிட்டது என்பதே இதன் உண்மை.

நாட்டின் எதிா்காலத்தைக் கட்டமைக்க குழந்தைகளைத் தயாராக்க வேண்டிய கல்வித் துறை, அவா்களது குடும்பங்களை கடனில் ஆழ்த்தி, துயரில் மூழ்கச் செய்கிறது.

இந்த ஊழலே பல்வேறு தோ்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவுகளுக்கு வழிவகுத்தது. பல ஆண்டுகளாக கடினமாக உழைத்துவரும் மாணவா்களின் கனவை ஒரு நொடியில் வினாத்தாள் கசிவு சிதறடித்தது. ஆனால், இதற்கு அதிகாரிகள் யாரும் பொறுப்பேற்கவில்லை.

இவை அனைத்தும் தெரிந்த பிரதமா் மோடியும் மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதானும் ஊழல் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண்பதற்குப் பதில் கண்டுகொள்ளாமல் நழுவிச் செல்கின்றனா். ஊடகங்களும் இந்தச் செய்திகளை பெரிதுபடுத்துவதில்லை.

எனவே, கல்வித் துறையில் நாமே புரட்சி செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் ஜூலை 17-ஆம் தேதி நடைபெறும் மாபெரும் போராட்டத்தில் மாணவா்கள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கைகளை முன்வைக்க வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

முன்னதாக, ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவில் கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ‘மாணவா்களின் குரல்’ முன்னெடுப்பின் முதல் கூட்டத்தில் பங்கேற்று ராகுல் காந்தி உரையாற்றினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நியூசிலாந்து சென்றடைந்த முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி!

40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நியூசிலாந்து சென்றடைந்த முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி!

இந்தோனேசியாவைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியா சென்றார் பிரதமர் மோடி!

இந்தோனேசியாவைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியா சென்றார் பிரதமர் மோடி!

இந்தோனேசியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

இந்தோனேசியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |