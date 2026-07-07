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இந்தோனேசியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

மூன்று நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேசியா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
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மூன்று நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேசியா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

Achmad Ibrahim

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :7 ஜூலை 2026, 9:53 pm IST

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