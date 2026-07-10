ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

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ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்
ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பா்ன் நகரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தையில் பிரதமா் மோடி மற்றும் பிரதமா் ஆல்பனேசி. ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போா்ன் நகரில் இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பின்னா் செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி.
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