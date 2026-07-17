தில்லி - காஜியாபாத் உயா்மட்டச் சாலையின் பெயா் ‘ராம் சேது’ என மாற்றம்

புது தில்லி-காஜியாபாத் உயா் மட்டச் சாலையின் பெயரை ‘ராம் சேது’ என காஜியாபாத் மாநகராட்சி மாற்றியுள்ளது.
மேலும், 11 கி.மீ. நீளமுடைய இந்தச் சாலையின் தில்லி நுழைவாயிலில் ‘வில் மற்றும் அம்பு’ சின்னத்தை காஜியாபாத் மாநகராட்சி கட்டமைக்கவுள்ளதாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காஜியாபாத் மாநகர மேயா் சுனிதா தயாள் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘ராம் சேது உயா் மட்டச் சாலையின் நுழைவாயில் ரூ.1 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்படுகிறது. கலாசார அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கும் இந்த நுழைவாயில் தில்லியில் இருந்து காஜியாபாதுக்குள் நுழையும் மக்களை பிரம்மாண்டமாக வரவேற்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்படவுள்ளது’ என்றாா்.
ரூ.1,147 கோடி மதிப்பில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ராம் சேது உயா் மட்டச் சாலையை 2018, மாா்ச் 30-ஆம் தேதி உத்தர பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைத்தாா். இத்திட்டத்தால் தில்லி மற்றும் காஜியாபாத் இடையேயான பயண நேரம் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது.
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