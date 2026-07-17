மழைநீா் அதிகரித்தும் யமுனையில் நீா்வரத்து குறைவு: சுற்றுச்சூழல் நிபுணா்கள் எச்சரிக்கை

கடந்த இரண்டு வாரங்களாக யமுனை நதியின் ஹத்னிகுண்ட் தடுப்பணைக்கு பருவமழை காரணமாக நீா்வரத்து அதிகரித்த போதிலும், நதியில் திறந்துவிடப்படும் நீரின் அளவு பல நாள்களாக மாறாமல் இருந்தது. இது தில்லியில் நதியின் கீழ்நோக்கிய பகுதிகளில் உள்ள சூழலியல் ஆரோக்கியம் குறித்த கவலையை நிபுணா்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘தெற்காசிய அணைகள், ஆறுகள் மற்றும் மக்கள் கூட்டமைப்பு’ வெளியிட்ட அறிக்கையில், மத்திய நீா் ஆணையத்தின் ஹத்னிகுண்ட் தடுப்பணை நீா் வெளியேற்றத் தரவுகளை ஆய்வு செய்ததில் கூறியதாவது: பருவமழை தொடங்கிய பிறகு தடுப்பணைக்கு வரும் நீா்வரத்து சீராக அதிகரித்தது. இருப்பினும், கூடுதல் நீரில் பெரும்பகுதி மேற்கு மற்றும் கிழக்குக் கால்வாய்களுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டதால், மிகக் குறைந்த அளவிலான நீரே நதியைச் சென்றடைந்தது.
ஜூலை 1 முதல் 5 வரை, தடுப்பணைக்கு வந்த சராசரி தினசரி நீா்வரத்து 192 கியூமெக்குகளில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 242 கியூமெக்குகளாக உயா்ந்தது. ஆனால் நதியில் திறந்துவிடப்பட்ட நீரின் அளவு நாள் முழுவதும் 9.97 கியூமெக்குகள் என்ற அளவிலேயே நிலையாக இருந்தது.
தில்லியில் யமுனை நதி, 22 கி.மீ தூரத்திற்குச் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீா், தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் மற்றும் நகா்ப்புறக் கழிவுநீரைச் சுமந்து செல்கிறது. இந்நிலையில், பருவமழைக் காலத்தில் அதிக நீா்வரத்து இல்லாதது, மாசுபடுத்திகளை நீா்த்துப்போகச் செய்தல், வண்டல் மண்ணைக் கடத்துதல் மற்றும் வெள்ளச் சமவெளிகளை நீா் செறிவூட்டல் போன்ற நதியின் இயற்கையான செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கிறது.
‘பருவமழைக் காலத்தில் நீா்வரத்து அதிகமாக இருக்கும்போது, நதி தன்னைத்தானே சுத்திகரித்துக்கொள்ளும் இயற்கையான திறனைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால், அதிகப்படியான நீா் தொடா்ந்து கால்வாய்களுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டாலோ அல்லது நமது பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக்கொண்டாலோ, அதே சமயம் நதியின் பாயும் நீரின் அளவு மாற்றப்படாமல் இருந்தாலோ, மாசுபாடு நீண்ட காலத்திற்கு நீடிப்பது தவிா்க்க முடியாததாகிவிடும்; என்று யமுனை நதி ஆா்வலா் பீம் சிங் ராவத் கூறினாா்.
நதி தனது சூழலியல் மற்றும் நீரியல் செயல்பாடுகளைத் தக்கவைக்க அதன் இயற்கையான நீா்வரத்தில் குறைந்தது 75 சதவீதத்தைப் பெற வேண்டும். மிக மோசமான சூழலில் கூட, குறைந்தது 50 சதவீதமாவது தேவைப்படுகிறது. யமுனைக்கு 812 கியூசெக்குகள் குறைந்தபட்ச சுற்றுச்சூழல் நீா் ஓட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று ‘தேசிய நீரியல் நிறுவனம்’ பரிந்துரைத்து 6 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் ‘ஜல் சக்தி அமைச்சகம்’ இந்தத் தேவைகளை அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவிக்காததால், அவை நடைமுறைக்கு வராமல் உள்ளன.
யமுனையைச் சுத்தப்படுத்துவது குறித்து தொடா்ந்து பேசப்படுகிறது, ஆனால் இருக்கும் நதியைப் பாதுகாப்பது முன்னுரிமைப் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை. போதுமான நீா் ஓட்டத்தை உறுதி செய்யாமல், நீண்ட கால முன்னேற்றத்தை எதிா்பாா்ப்பது கடினம். யமுனை நதிக்கான கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மாசுத் தடுப்புத் திட்டங்களில் அடுத்தடுத்து வந்த அரசுகள் தொடா்ந்து முதலீடு செய்து வரும் சூழலில் இந்தப் பிரச்னை எழுந்துள்ளது. அதேவேளையில், நதியின் நீண்டகால மறுமலா்ச்சிக்கு அதன் மேல்புறப் பகுதிகளில் இயற்கையான நீரோட்டத்தை மீட்டெடுப்பதும் மிக முக்கியம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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