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மேட்டூர் அணைக்கு நீா்வரத்து 100 அடிக்கு கீழ் குறைந்தது!

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை விநாடிக்கு 98 கனஅடியாக குறைந்தது.

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மேட்டூர் அணை - (கோப்புப்படம்)

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:10 am IST

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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை விநாடிக்கு 98 கனஅடியாக குறைந்தது. அணையிலிருந்து குடிநீா் தேவைக்காக 3 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

நீா்வரத்து சரிந்த நிலையில் நீா் திறப்பு அதிகமாக உள்ளதால், வியாழக்கிழமை காலை 77.99 அடியாக இருந்த அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 77.71 அடியாக சரிந்தது. நீா் இருப்பு 39.71 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.

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