மேட்டூர் அணைக்கு நீா்வரத்து 100 அடிக்கு கீழ் குறைந்தது!

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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை விநாடிக்கு 98 கனஅடியாக குறைந்தது. அணையிலிருந்து குடிநீா் தேவைக்காக 3 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
நீா்வரத்து சரிந்த நிலையில் நீா் திறப்பு அதிகமாக உள்ளதால், வியாழக்கிழமை காலை 77.99 அடியாக இருந்த அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 77.71 அடியாக சரிந்தது. நீா் இருப்பு 39.71 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.
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