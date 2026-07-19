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இந்தியா

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி: கேரளத்தைத் தொடர்ந்து மணிப்பூரிலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

மணிப்பூரிலும் நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்திருப்பது பற்றி....

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மணிப்பூர் - ANI

Updated On :19 ஜூலை 2026, 5:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியை முன்னிட்டு மணிப்பூரில் நாளை(திங்கள்கிழமை) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அம்மாநில கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், " அனைத்துப் பள்ளிகள், அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் உதவி பெறாத கல்லூரிகள், உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் ஜூலை 20ஆம் தேதி மூடப்பட்டிருக்கும் என்று மணிப்பூர் ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியை மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள மாணவர்கள் கண்டு மகிழ்வதற்கு ஏதுவாக இந்த விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் ஆர்ஜென்டீனா - ஸ்பெயின் மோதும் போட்டி இன்று இரவு 12.30 மணிக்கு அமெரிக்காவின் நியூஜெர்ஸி திடலில் நடைபெறவுள்ளது.

உலகம் முழுவதுமுள்ள கால்பந்து விளையாட்டு ரசிகர்கள் இந்தப் போட்டியைக் காண ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். முன்னதாக ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியை முன்னிட்டு கேரளத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மணிப்பூரில் நாளை பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Manipur government has declared a holiday for all educational institutions in the state on Monday to enable students to watch the FIFA World Cup 2026 final, according to an official statement.

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