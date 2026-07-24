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இந்தியா

போராட்டத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்டவா்களின் கடவுச்சீட்டு ரத்து: காவல் துறை நடவடிக்கை

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நடத்தி வரும் போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் நேரடியாக ஈடுபட்டவா்களின் கடவுச்சீட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்று காவல் துறை வட்டாரங்கள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தன.

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சிஜேபி போராட்டம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 2:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நடத்தி வரும் போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் நேரடியாக ஈடுபட்டவா்களின் கடவுச்சீட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்று காவல் துறை வட்டாரங்கள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தன.

போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கலவரம் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் காணும் பணியை தில்லி காவல் துறை தொடங்கியுள்ளனா். இதற்காக சிசிடிவி காட்சிகள், விடியோ பதிவுகள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த விசாரணையில் வன்முறையில் நேரடியாக ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்படும் நபா்களுக்கு எதிராக, நடைமுறையில் உள்ள சட்ட விதிகளின்படி கடவுச்சீட்டு ரத்து செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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