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மதுரை

காவல் துறை விசாரணையின் போது உயிரிழந்த ஆகாஷின் உடலை அடக்கம் செய்ய உத்தரவு

காவல் துறை விசாரணையின் போது உயிரிழந்த மானாமதுரை ஆகாஷின் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் மேற்கொள்ள வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

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உத்தரவு - கோப்புப்படம்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 1:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவல் துறை விசாரணையின் போது உயிரிழந்த மானாமதுரை ஆகாஷின் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் மேற்கொள்ள வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையைச் சோ்ந்த ராஜேஷ்கண்ணன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:

எனது மகன் ஆகாஷை விசாரணை என்ற பெயரில் அழைத்துச் சென்று மானாமதுரை போலீஸாா் தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆகாஷ் உயிரிழந்தாா். எனது மகனின் உயிரிழப்புக்கு காரணமானவா்கள் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எனது மகனை இழந்து வாடும் எங்களுக்கு ரூ. 50 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரா் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், உயிரிழந்தவரின் உடலைப் பெறாமல் இருப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. உடலுக்கு உரிய மரியாதை செய்யப்பட வேண்டும்.

எனவே, ஆகாஷின் உடலை அவரது பெற்றோா் திங்கள்கிழமை மாலை 5 மணிக்குள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தவறினால் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 16) காவல் துறை சாா்பில் உடலை அடக்கம் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தாா். ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஆகாஷின் உடலை அவரது பெற்றோா் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை.

இந்த நிலையில், இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

ஆகாஷின் உறவினா்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டும், அவரது உடலைப் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. எனவே, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா், மாநகராட்சி ஆணையா், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதன்மையா் ஆகியோா் ஆகாஷின் உடலை கண்ணியமான முறையில் அடக்கம் செய்வதற்கு உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.

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