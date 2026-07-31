மதுரா நீதிமன்ற விசாரணைக்கு பின் கடத்தப்பட்ட நபா் மீட்பு: 7 போ் கைது

மதுராவில் நீதிமன்ற விசாரணை முடித்த பின்னா் தில்லியைச் சோ்ந்த நபா் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் அவரை மீட்டதாக காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கடத்தல்காரா்கள், பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினரிடம் ரூ.80,000 தொகையை வசூலித்ததாகவும், அதற்குப் பிறகும் மேலும் பணம் கோரிக்கையைத் தொடா்ந்து வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னா் தில்லி காவல் துறையினா் அவா்களை மதுராவில் கண்டுபிடித்து அந்த நபரை மீட்டனா்.
விசாரணையின் போது, குற்றவாளிகள் காவல் துறையினா் கூறியதாவது: புராரி பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜன் ரஞ்சன் மிஸ்ரா என்ற அந்த நபா், அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி 2022 மற்றும் 2023-ஆம் ஆண்டுகளில் தங்களிடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாயை பெற்றிருந்தாா்.
வாக்குறுதியளித்த வேலை கிடைக்காததும், பணமும் திருப்பி வழங்கப்படாததும் காரணமாக, மதுராவில் அவருக்கு எதிராக பல புகாா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. 2025-ஆம் ஆண்டு மோசடி வழக்கில் மிஸ்ரா கைது செய்யப்பட்டு பின்னா் பிணையில் வெளியே வந்தாா்.
ஜூலை 23-ஆம் தேதி, அந்த வழக்கில் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு மதுரா சென்றிருந்த மிஸ்ராவை, தங்களுக்கு அவா் கடன் பட்டதாகக் கூறிய பணத்தை மீட்டெடுக்க குற்றவாளிகள் நீதிமன்ற வளாகம் அருகே கடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அவா் வீடு திரும்பாததால், மறுநாள் அவரது மனைவி புராரி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பின், அவரது கணவரின் கைப்பேசி எண்ணிலிருந்து அழைப்புகள் வந்ததாகவும், அவா் கடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், விடுவிக்க ரூ.1.2 கோடி கோரப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனா்.
கடத்தல்காரா்களின் உத்தரவின்படி, அவரது மனைவி ரூ.80,000 பணத்தை அவரது எா்டிகா காரில் வைத்து, செயலி-அடிப்படையிலான டாக்ஸி சேவையின் மூலம் துவாரகாவில் உள்ள யஷோபூமி மெட்ரோ நிலையத்துக்கு அனுப்பினாா். அங்கிருந்து குற்றவாளிகள் அந்த பணத்தை எடுத்துச் சென்ாக கூறப்படுகிறது.
அந்த பணத்தை பெற்ற பிறகும், மேலும் பணம் கேட்டதால், குடும்பத்தினா் காவ் துறையினரை அணுகினா்.
இதையடுத்து, கடத்தல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது. காவல் துறையினா் செயலி சேவை தகவல்கள், சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் கைப்பேசி தகவல்களை ஆய்வு செய்தனா். முதலில் குருகிராமில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு விசாரணை சென்றாலும், சந்தேகநபா்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றிருந்தனா்.
இறுதியில், ஜூலை 29-ஆம் தேதி மதுராவின் விரிந்தாவன் பகுதியில் உள்ள கோபால்கா் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் அந்த நபா் அடைத்து வைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் காவல் துறையினா் அவரை கண்டுபிடித்து மீட்டனா். அந்த வீட்டிலிருந்து 6 பேரை கைது செய்த காவல் துறையினா், மற்றொரு சதி தொடா்புடைய நபரை மதுரா நகரில் தனியாக கைது செய்தனா்.
மேலும், இந்த குற்றச்செயலில் பயன்படுத்தப்பட்ட 2 காா்கள், பாதிக்கப்பட்டவரின் கைப்பேசி, சிம் காா்டு மற்றும் ஏடிஎம் காா்டு ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.