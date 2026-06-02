Dinamani
சிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீட்டு தளம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது! முழு விவரம்! ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும்! மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து!இடைத்தேர்தலில் போட்டியில்லை! திருமாவளவன்நீங்கள் ஒரு பைத்தியம்; சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்! நெதன்யாகுவை எச்சரித்த டிரம்ப்!
/
இந்தியா

சிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீட்டு தளம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது! முழு விவரம்!

சிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீட்டு தளம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது பற்றி...

News image
Updated On :2 ஜூன் 2026, 10:52 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மறுமதிப்பீடு இணையதளத்தை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவந்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ கல்வி முறையில் மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் திருத்தப்பட்டு, மதிப்பெண்கள் திரையில் மதிப்பிடல் (ஓஎஸ்எம்) முறை மூலம் பதிவிடப்படுகிறது. இந்த முறை மீது மாணவா்கள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

மதிப்பெண்கள் அளிப்பதில் முரண்பாடுகள் உள்ளதாகவும், சிபிஎஸ்இ அமைப்பால் பதிவேற்றப்பட்ட விடைத்தாள்கள், தங்களது கையெழுத்துகளுடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்றும், இந்த முறையில் விடைத்தாள்கள் மாறியிருக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அவா்கள் கவலை தெரிவித்திருந்தனா்.

இந்த குளறுபடிக்கு தான் பொறுப்பேற்பதாக தெரிவித்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், “பிளஸ் 2 விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு கோரியவா்களின் விடைத்தாள்களை மீண்டும் திருத்தும் பணி தற்போது தொடங்கியுள்ளது. இந்தக் குறைபாடுகள் விரைவில் சரிசெய்யப்பட்டுவிடும். பிரச்னைக்கான தீா்வுகளும் அளிக்கப்படும். ஒரு மாணவா்கூட இந்த முறையால் பாதிக்கபடாதபடி உறுதி செய்வோம்” என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மறுமதிப்பீட்டு தளத்தை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் முடக்கி வைத்திருந்த நிலையில், இன்று காலை முதல் மீண்டும் செயல்பாட்டு வந்துள்ளது.

வருகின்ற ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மதிப்பெண் மறுமதிப்பீட்டு விண்ணப்பங்களுக்காக இணையதளம் செயல்பாட்டில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட விடைத்தாள்களின் ஸ்கேன் செய்யப்பட பிரதிகளைப் பெற்ற மாணவர்கள், அதில் ஏதேனும் முரண்பாடுகளோ அல்லது குறைபாடுகளோ கண்டறிந்தால், அவற்றைச் சரிபார்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், மதிப்பீட்டில் திருப்தி ஏற்படாத பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட சில விடைகளை மறுமதிப்பீடு செய்ய அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுமதிப்பீட்டுக் கட்டணம்

மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட விடைத்தாளின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலைப் பெறுவதற்கான கட்டணம், ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 100

மதிப்பெண்கள் தொடர்பான முரண்பாடுகளைச் சரிபார்ப்பதற்கான கட்டணம், ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 100

மறுமதிப்பீட்டுக் கட்டணம், ஒரு கேள்விக்கு ரூ. 25

Summary

CBSE Revaluation Portal Back Online: Full Details

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!

சிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!

சிபிஎஸ்இ தளத்தில் பயங்கர குளறுபடிகள்! தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராக வலுக்கும் குரல்!

சிபிஎஸ்இ தளத்தில் பயங்கர குளறுபடிகள்! தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராக வலுக்கும் குரல்!

சிபிஎஸ்இ தோ்வு மறுமதிப்பீடு செயல்முறையில் குளறுபடி: வசூலிக்கப்பட்ட அதிக கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படும்

சிபிஎஸ்இ தோ்வு மறுமதிப்பீடு செயல்முறையில் குளறுபடி: வசூலிக்கப்பட்ட அதிக கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படும்

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி