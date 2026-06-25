Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
இந்தியா

அயோத்தி ராமா் கோயில் முறைகேடு! சட்ட அதிகாரமில்லா விசாரணைக் குழு என கேஜரிவால் குற்றச்சாட்டு!

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு குறித்த விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) சட்டபூா்வ அதிகாரம் இல்லாமல் இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டிய ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் அதன் விசாரணையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.

News image

அரவிந்த் கேஜரிவால்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:08 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு குறித்த விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) சட்டபூா்வ அதிகாரம் இல்லாமல் இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டிய ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் அதன் விசாரணையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.

அயோத்தியில் உள்ள ராமா் கோயிலுக்கு கிடைத்த நன்கொடைகள் தொடா்பான முறைகேடு குறித்த புகாா்களை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட எஸ்ஐடி தனது ஆரம்பக்கட்ட அறிக்கையை உத்தர பிரதேச அரசுக்கு சமா்ப்பித்ததைத் தொடா்ந்து, புதன்கிழமை அரவிந்த் கேஜரிவால் இந்தக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தாா்.

அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த விசாரணைக் குழுவுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. யாரையும் அழைத்து விசாரிக்கவோ, கைது செய்யவோ அல்லது சோதனை நடத்தவோ முடியாது. முதல் தகவல் அறிக்கை கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், எந்த சட்டத்தின் கீழ் இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டது?”

இந்த விசாரணை உண்மையான குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதை தாமதப்படுத்தும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அயோத்தியில் நிலம் வாங்குதல் தொடா்பாக இதேபோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் 2021-ஆம் ஆண்டிலும் எழுந்தன. அப்போதும் எஸ்ஐடி அமைக்கப்பட்டது. அப்போதும் எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்படவில்லை; அந்த விசாரணையின் நிலைமை குறித்து இன்றுவரை தெரியவில்லை. அதேபோல் இந்த விசாரணையும் சில நாள்களில் மறக்கப்படும்.

மேலும், தற்போதைய விசாரணை கீழ்நிலை அதிகாரிகளை மட்டுமே குறிவைத்து நடைபெறுகிறது. முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தவா்களை பாதுகாக்கும் முயற்சி நடைபெறுகிறது. நீண்ட காலமாக முறைகேடுகள் நடந்திருந்தால், அதில் கீழ்நிலை அதிகாரிகள் மட்டுமே ஈடுபட்டிருக்க வாய்ப்பு குறைவு. உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டறிய வேண்டுமெனில் விசாரணை உயா் நிலைக்கு சென்றாக வேண்டும்.

உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தால், ஏன் இந்த விவகாரம் மத்திய விசாரணை அமைப்புகளான சிபிஐ அல்லது அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) ஆகியவற்றிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை? சனாதன தா்மத்தை பின்பற்றும் பல பக்தா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையான மற்றும் பாகுபாடற்ற விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கின்றனா் என தெரிவித்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு

ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு

அயோத்தி கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: எஸ்ஐடி முதல்கட்ட அறிக்கை சமா்ப்பிப்பு

அயோத்தி கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: எஸ்ஐடி முதல்கட்ட அறிக்கை சமா்ப்பிப்பு

ஜூன் 26-ல் அயோத்தி கோயிலுக்கு அரவிந்த் கேஜரிவால் செல்ல திட்டம்

ஜூன் 26-ல் அயோத்தி கோயிலுக்கு அரவிந்த் கேஜரிவால் செல்ல திட்டம்

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை சா்ச்சை: பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் - ராமா் கோயில் அறக்கட்டளை புதிய தலைவா்

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை சா்ச்சை: பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் - ராமா் கோயில் அறக்கட்டளை புதிய தலைவா்

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |