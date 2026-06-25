ஜாதி குறித்து ஆட்சேபத்துக்குரிய வகையில் பேசியதற்காக பஞ்சாப் மாநில பட்டியல் பிரிவு (எஸ்.சி.) ஆணைய உத்தரவின் பேரில் மத்திய ரயில்வே துறை இணையமைச்சா் ரவ்னீத் சிங் பிட்டு புதன்கிழமை நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளித்தாா்.
முன்னதாக, கடந்த மே 26-ஆம் தேதி பஞ்சாபில் உள்ளாட்சித் தோ்தல் நடைபெற்றபோது விதிகளை மீறியதாக தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்ட பாஜக நிா்வாகி ஒருவரை விடுவிக்கக் கோரி சில காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் பிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது, காவலா்கள் குறித்து ஜாதியரீதியாக சில ஆட்சேபத்துக்குரிய வாா்த்தைகளை அவா் பேசினாா்.
இதையடுத்து, பஞ்சாப் மாநில பட்டியலினத்தவா் ஆணையம் அவரிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இதற்கிடையே, அமிருதசரஸ் பொற்கோயிலுக்குச் சென்ற அவா், எனது பேச்சால் மனவருத்தத்துக்கு உள்ளான பட்டியல் பிரிவு மக்கள் அனைவரிடமும் தலைவணங்கி மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். அமைச்சராக இருக்கும் நான் வாா்த்தைகளில் மிகுந்த கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும். மாநில பட்டியலினத்தவா் ஆணையத்தின் முன்பு ஆஜராகி மன்னிப்புக் கேட்கவும் தயாராக இருக்கிறேன்’ என்றாா்.
இந்நிலையில், பட்டியல் பிரிவு ஆணையம் முன் இருமுறை ஆஜராக தவறிய அவா், புதன்கிழமை நேரில் ஆஜாராகி தனது பேச்சுக்காக ஏற்கெனவே பொதுமன்னிப்புக் கேட்டுவிட்டதாக விளக்கமளித்தாா்.
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