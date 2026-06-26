பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணம் அதிகரிப்பு

பாஸ்போா்ட் விதிமுறைகளில் திருத்தம் செய்து, பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணத்தை மத்திய அரசு அதிகரித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
பாஸ்போா்ட் சட்டம் 1967-இன் 24-ஆவது பிரிவு அளித்துள்ள அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி, பாஸ்போா்ட் விதிமுறைகள் 1980-இல் மத்திய அரசு திருத்தம் செய்துள்ளது.
இதன்படி முதல்முறையாக பாஸ்போா்ட் பெறவும், ஏற்கெனவே அளிக்கப்பட்ட பாஸ்போா்ட்டுக்கு பதிலாக புதிய பாஸ்போா்ட்டை பெறவும் திருத்தியமைக்கப்பட்ட விண்ணப்ப கட்டண விவரம்:
36 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்: ரூ.1,500-இல் இருந்து ரூ.2,500-ஆக அதிகரிப்பு
36 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்: ரூ.3,500-இல் இருந்து ரூ.5,000-ஆக அதிகரிப்பு
60 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்: ரூ.2,000-இல் இருந்து ரூ.3,500-ஆக அதிகரிப்பு
60 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்: ரூ.4,000-இல் இருந்து ரூ.6,000-ஆக அதிகரிப்பு
தொலைந்துபோன அல்லது சேதமடைந்த பாஸ்போா்ட்டுக்கு
பதிலாக புதிய பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணம்: 36 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.5,000, 60 பக்க சாதராண பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.6,000, 36 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.7,500, 60 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.8,500
காவல் துறை அனுமதி சான்றிதழ் கட்டணம்: ரூ.500-இல் இருந்து ரூ.750-ஆக அதிகரிப்பு
இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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