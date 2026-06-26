Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
இந்தியா

பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணம் அதிகரிப்பு

பாஸ்போா்ட் விதிமுறைகளில் திருத்தம் செய்து, பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணத்தை மத்திய அரசு அதிகரித்துள்ளது.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாஸ்போா்ட் விதிமுறைகளில் திருத்தம் செய்து, பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணத்தை மத்திய அரசு அதிகரித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

பாஸ்போா்ட் சட்டம் 1967-இன் 24-ஆவது பிரிவு அளித்துள்ள அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி, பாஸ்போா்ட் விதிமுறைகள் 1980-இல் மத்திய அரசு திருத்தம் செய்துள்ளது.

இதன்படி முதல்முறையாக பாஸ்போா்ட் பெறவும், ஏற்கெனவே அளிக்கப்பட்ட பாஸ்போா்ட்டுக்கு பதிலாக புதிய பாஸ்போா்ட்டை பெறவும் திருத்தியமைக்கப்பட்ட விண்ணப்ப கட்டண விவரம்:

36 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்: ரூ.1,500-இல் இருந்து ரூ.2,500-ஆக அதிகரிப்பு

36 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்: ரூ.3,500-இல் இருந்து ரூ.5,000-ஆக அதிகரிப்பு

60 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்: ரூ.2,000-இல் இருந்து ரூ.3,500-ஆக அதிகரிப்பு

60 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்: ரூ.4,000-இல் இருந்து ரூ.6,000-ஆக அதிகரிப்பு

தொலைந்துபோன அல்லது சேதமடைந்த பாஸ்போா்ட்டுக்கு

பதிலாக புதிய பாஸ்போா்ட் விண்ணப்ப கட்டணம்: 36 பக்க சாதாரண பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.5,000, 60 பக்க சாதராண பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.6,000, 36 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.7,500, 60 பக்க தத்கால் பாஸ்போா்ட்டுக்கு ரூ.8,500

காவல் துறை அனுமதி சான்றிதழ் கட்டணம்: ரூ.500-இல் இருந்து ரூ.750-ஆக அதிகரிப்பு

இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூா் கோயில் சேவைக் கட்டணங்களை உயா்த்த முடிவு

திருச்செந்தூா் கோயில் சேவைக் கட்டணங்களை உயா்த்த முடிவு

ரூ.6,550 செலுத்தினால் முத்ரா யோஜனா திட்டத்தில் லட்சக்கணக்கில் கடன்? - மத்திய அரசு மறுப்பு

ரூ.6,550 செலுத்தினால் முத்ரா யோஜனா திட்டத்தில் லட்சக்கணக்கில் கடன்? - மத்திய அரசு மறுப்பு

பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: தத்கால் அவகாசம் நீட்டிப்பு

பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: தத்கால் அவகாசம் நீட்டிப்பு

சென்னை விமானக் கட்டணம் மும்மடங்கு உயா்வு!

சென்னை விமானக் கட்டணம் மும்மடங்கு உயா்வு!

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |