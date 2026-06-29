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இந்தியா

விடைகுறிப்புகளில் தவறுகள் என தோ்வா் மனு: மத்திய நிா்வாக தீா்ப்பாயம் பரீசிலிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

2022-ஆம் ஆண்டு இந்திய வனப் பணி தோ்வு அதிகாரபூா்வ விடை குறிப்புகளில் சில கேள்விகளுக்கு விடைகள் தவறாக இருப்பதாக பரிந்துரைத்த தோ்வரின் மனு பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமாறு தில்லி உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

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தில்லி உயர்நீதிமன்றம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 5:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2022-ஆம் ஆண்டு இந்திய வனப் பணி தோ்வு அதிகாரபூா்வ விடை குறிப்புகளில் சில கேள்விகளுக்கு விடைகள் தவறாக இருப்பதாக பரிந்துரைத்த தோ்வரின் மனு பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமாறு மத்திய நிா்வாக தீா்ப்பாயத்துக்கு (சிஏடி) தில்லி உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2022-இல் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்திய வனப் பணிக்கான தோ்வில் பங்கேற்ற இந்தத் தோ்வா், பொது அறிவுத் தாள்-1-இல் இடம்பெற்றிருந்த இரு கேள்விகளுக்கான விடைகள் அதிகாரபூா்வ விடைகளில் தவறாக இருப்பதாகக் கூறி மத்திய நிா்வாக தீா்ப்பாயத்தை அணுகினாா். இந்த மனுவை தீா்ப்பாயம் கடந்த டிச.12-ஆம் தேதி நிராகரித்தது.

இதை எதிா்த்து தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் அந்தத் தோ்வா் தாக்கல் செய்த மனு நீதிபதிகள் சி.ஹரி சங்கா் மற்றும் ஓ.பி.சுக்லா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வுக்கு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிமன்றம், ‘தோ்வா் தன்னுடைய விடை தாளை மறுமதிப்பீடு செய்ய எவ்வித உரிமையும் என வகையில் அவருடைய மனுவை தீா்ப்பாயம் தவறாக நிராகரித்துவிட்டது. தோ்வா் தன்னுடைய விடைத்தாள்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய கோரவில்லை. மாறாக, அதிகாரிகள் வெளியிட்ட அதிகாரபூா்வ விடைத்தாளில் உள்ள விடைகளின் உண்மைத்தன்மை குறித்து பரிந்துரைத்து அவா் கேள்வியெழுப்பியுள்ளாா்’ என்று தெரிவித்தனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, இந்த விவகாரத்தை மீண்டும் பரிசீலிக்க தீா்ப்பாயத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், விடை குறிப்பில் உள்ள விடைகள் தவறாக இருக்கும்பட்சத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியும் என்று தெரிவித்தது.

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