Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
இந்தியா

முன்னாள் ராணுவ வீரா்களுக்கான இசிஹெச்எஸ் திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதி: மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம்!

இசிஹெச்எஸ் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யக் கோரியும், மாற்றுத்திறனாளி பாதுகாப்பு படையினருக்கான ஓய்வூதியத்துக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கக் கோரி ராகுல் காந்தி கடிதம்.

News image
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி- ANI
Updated On :1 மார்ச் 2026, 11:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டத்துக்கு (இசிஹெச்எஸ்) கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யக் கோரியும், மாற்றுத்திறனாளி பாதுகாப்பு படையினருக்கான ஓய்வூதியத்துக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கக் கோரியும் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனுக்கு மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் எழுதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: பாதுகாப்புப் படையினருக்கு சிறந்த மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே இசிஹெச்எஸ் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அது சிறப்பாக செயல்பட போதிய நிதி அவசியமாகும். ஆனால் தற்போது போதிய நிதியில்லாமல் அந்தத் திட்டம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ ரசீதுகளில் ரூ.12,000 கோடிக்கும் மேல் நிலுவையில் உள்ளது. பட்ஜெட்டிலும் தேவையைவிட 30 சதவீதம் குறைவாகவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணம் செலுத்தப்படாததால் அந்தத் திட்டத்திலிருந்து மருத்துவமனைகள் விலகி வருகின்றன. முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் தங்கள் சொந்தப் பணத்தை செலுத்தும் கட்டாய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா். புற்றுநோய் போன்ற ஆபத்தான நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுவதும் தாமதமாகிறது. இதனால் நாட்டுக்கு சேவை செய்த முன்னாள் வீரா்கள், முக்கியமான நேரத்தில் தாங்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக வேதனைப்படுகின்றனா்.

2026-ஆம் ஆண்டு நிதி மசோதாவில் மாற்றுத்திறனாளி பாதுகாப்புப் படையினா், பணியில் தொடரும்பட்சத்தில் அவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம் மீது வரி விதிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 1922-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போதுதான் முதல்முறையாக இதுபோல வரி விதிக்கப்படுகிறது. காயம்பட்ட பாதுகாப்புப் படையினருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையிலேயே அந்த ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகிறது. அதை அவா்கள் பெறும் வருமானமாக கருதக் கூடாது. விருப்பப்பட்டோ அல்லது கோரிக்கையின்பேரிலோ காயமடைந்த ராணுவ வீரா்கள் பணியில் தொடா்ந்தால், அது நாட்டுக்கான சுயநலமில்லாத சேவையாகும். அப்படியிருக்கையில் அவா்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் மீது விதிக்கப்படும் வரி, அவா்களை அவமதிப்பதாகும்.

நாட்டுக்காக சேவை செய்த பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அனைத்து ஆதரவும் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். ஆதலால், இசிஹெச்எஸ் திட்டத்துக்கு நிலுவையில் உள்ள பாக்கித் தொகை அனைத்தையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும், பட்ஜெட்டில் போதிய நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறேன். அதேபோல், மாற்றுத்திறனாளி பாதுகாப்புப் படையினருக்கான ஓய்வூதியத்துக்கு முழு வருமான வரி விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

அந்தக் கடிதத்தின் நகலை பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்குக்கும் ராகுல் காந்தி அனுப்பியுள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க: ராகுல் காந்தி

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க: ராகுல் காந்தி

மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்களைப் பாதுகாக்க அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க ராகுல் வலியுறுத்தல்

மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்களைப் பாதுகாக்க அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க ராகுல் வலியுறுத்தல்

புத்தாக்க திட்டத்துக்கு ரூ.10,000 கோடி! மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

புத்தாக்க திட்டத்துக்கு ரூ.10,000 கோடி! மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

மத்திய பட்ஜெட்டில் தருமபுரி - மொரப்பூா் ரயில்பாதை திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது!

மத்திய பட்ஜெட்டில் தருமபுரி - மொரப்பூா் ரயில்பாதை திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு