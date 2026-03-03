Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
இந்தியா

இன்று ஹோலி பண்டிகை: குடியரசுத் தலைவா் வாழ்த்து

வண்ணங்களின் திருவிழாவான ஹோலி பண்டிகை புதன்கிழமை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.

News image
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்பூரில் மாநில சுற்றுலாத்துறை செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்பாடு செய்த ஹோலி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 7:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வண்ணங்களின் திருவிழாவான ஹோலி பண்டிகை புதன்கிழமை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.

இது தொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘ஹோலி பண்டிகையையொட்டி, இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் வாழும் இந்தியா்கள் அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த நல்வாழ்த்துகள். மகிழ்ச்சி மற்றும் கொண்டாட்டத்தின் திருவிழாவான ஹோலி, சமூக நல்லிணக்கத்தின் செய்தியை வெளிப்படுத்துகிறது; சமூகத்தில் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையைப் பரப்பும் இத்திருவிழா, ஒற்றுமை உணா்வை வலுப்படுத்துகிறது. இது, வேற்றுமையில் ஒற்றுமையின் அடையாளம்.

ஹோலியின் வண்ணங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரட்டும். நாம் ஒன்றாகப் பங்களித்து, வளா்ந்த தேசத்தைக் கட்டமைப்போம்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

ஹோலி பண்டிகை: ஆளுநா் வாழ்த்து

ஹோலி பண்டிகை: ஆளுநா் வாழ்த்து

ஹோலி கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்

ஹோலி கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்

ஹோலி பண்டிகை: உ.பி. சம்பலில் மசூதிகள் தாா்பாயால் மறைப்பு

ஹோலி பண்டிகை: உ.பி. சம்பலில் மசூதிகள் தாா்பாயால் மறைப்பு

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: குடியரசுத் தலைவா், பிரதமா், ராகுல் வாழ்த்து!

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: குடியரசுத் தலைவா், பிரதமா், ராகுல் வாழ்த்து!

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு