தமிழ்நாடு

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: குடியரசுத் தலைவா், பிரதமா், ராகுல் வாழ்த்து!

தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினின் 73-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, அவருக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு, பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு அனுப்பிய வாழ்த்துக் கடிதத்தில், ‘மு.க.ஸ்டாலின் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன், நாட்டுக்கு பல்லாண்டுகள் சேவையாற்ற வாழ்த்துவதாக’ தெரிவித்துள்ளாா்.

பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள். அவா் நீண்ட ஆயுள், நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள். நல்ல ஆரோக்கியம், வலிமை மற்றும் நீண்ட ஆயுளுடன் தமிழக மக்களுக்கு அவா் தொடா்ந்து அா்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்ற வாழ்த்துகிறேன்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

