கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு சீனா கடும் கண்டனம்!

ஈரான் போரில் உச்சகட்ட பதற்றமாக, இஸ்ரேல் - அமெரிக்க படையின் தாக்குதலில் ஈரானின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா கமேனி (86) கொல்லப்பட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து, அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் தக்க பதிலடி அளிக்கும் என்று சூளுரைத்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழலில், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இப்போது பூதாகரமாகப் போா் வெடித்துள்ளது. இதனால் ஈரானில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு சீனா கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. “இறையாண்மை மிக்க தலைவர் ஒருவர் வெளிப்படையாகக் கொல்லப்பட்டிருப்பதும், அதன்மூலம், ஆட்சி மாற்றத்தைத் தூண்டுதலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என்று தெரிவித்துள்ள சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங்க் ஈ சீன அரசின் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
Iran Conflict | Chinese Foreign Minister Wang Yi says, "Blatant killing of a sovereign leader and incitement of regime change are unacceptable
