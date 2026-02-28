Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
உலகம்

கமேனி உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பில்லை! இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு!!

கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் இருப்பதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அறிவிப்பு...

News image
ஈரான் தலைமை மதகுரு அயத்துல்லா அலி கமேனி- AP
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:10 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரான் தலைமை மதகுரு அயத்துல்லா அலி கமேனி உயிரோடு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் இல்லை என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக ஈரானின் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் அமீர் நசீர்சாதேவும், புரட்சிகர காவல்படையின் தளபதி முகமது பாக்பூரும் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.

ஈரான் மீது அமெரிக்க - இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் அதிரடித் தாக்குதலை சனிக்கிழமை தொடங்கின. முதல் தாக்குதல், ஈரான் தலைமை மத குரு அயதுல்லா அலி கமேனி அலுவலகம் அருகே நடத்தப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின.

இதில், ஈரான் தலைமை மத குரு கமேனி கொல்லப்பட்டதாக செய்திகள் பரவிய நிலையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு அவர் உயிரோடு இருக்க வாய்ப்பில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களிடம் தொலைக்காட்சி மூலம் நெதன்யாகு பேசுகையில், இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் சர்வாதிகாரி (கமேனி) கொல்லப்பட்டதற்கு சாத்தியமான நிறைய அறிகுறிகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஈரான் மக்கள் திரளாக வீதிகளுக்கு வந்து அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து ஆட்சியைக் கலைக்குமாறு நெதன்யாகு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இதனிடையே, கமேனி மற்றும் அதிபர் மசூத் ஆகியோர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

1989 ஆம் ஆண்டு முதல் ஈரானின் உச்ச தலைவராக இருக்கும் கமேனி, அந்நாட்டு படைகளின் தலைமைத் தளபதியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Khamenei is unlikely to be alive! Israeli Prime Minister Netanyahu!!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

கமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!

கமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?

இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்துவது குறித்து பேச்சு : மோடி

இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்துவது குறித்து பேச்சு : மோடி

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு