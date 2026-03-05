ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட ஈரானின் தலைமை மதகுரு ஆயதுல்லா அலி கமேனியின் மறைவுக்கு மத்திய அரசு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டங்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் மேற்கொண்டு வரும் தாக்குதல்களில் அந்நாட்டின் தலைமை மதகுரு ஆயதுல்லா அலி கமேனி கடந்த பிப். 28 அன்று கொல்லப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், தில்லியில் உள்ள ஈரான் தூரதகத்திற்கு வியாழக்கிழமை (மார்ச் 5) நேரில் சென்ற மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, கமேனியின் மறைவுக்கு இந்திய அரசின் சார்பில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஈரான் தூதரகத்தில் கமேனியின் மறைவுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள இரங்கல் புத்தகத்தில் விக்ரம் மிஸ்ரி கையெழுத்திட்டார். பின்னர், இந்தியாவுக்கான ஈரானின் தூதர் முகமது ஃபாதாலியை நேரில் சந்தித்து அவர் உரையாடினார்.
முன்னதாக, ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு இரங்கல் மற்றும் கண்டனம் தெரிவிக்காமல் தாமதம் செய்ததற்குப் பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசை விமர்சித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
The central government has expressed condolences on the death of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
கமேனியின் இறுதிச் சடங்கு ஒத்திவைப்பு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!
அமெரிக்கர்கள் மீது நம்பிக்கையில்லை; பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது! - ஈரான் திட்டவட்டம்!
கமேனியின் உடல் சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்ய ஏற்பாடு!
ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு இன்று தேர்வு! கமேனியின் மகன் பதவியேற்க வாய்ப்பு
வீடியோக்கள்
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் ஆர்ச்சரின் சவாலைச் சமாளிப்பாரா சஞ்சு ?
தினமணி வீடியோ செய்தி...