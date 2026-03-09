கலால் கொள்கை வழக்கிலிருந்து விடுதலை! சிபிஐ மனு மீது கேஜரிவால் பதிலளிக்க உத்தரவு

தில்லி மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் விடுவித்ததை எதிர்த்து சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவில், தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால், துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் 21 பேரின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை பதிலளிக்க தில்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுபானக் கொள்கையில் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால், துணை முதல்வராகப் பதவி வகித்த மணீஷ் சிசோடியா ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள சிபிஐ, விடுவிப்புக்கு எதிராக உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்தது.
சிபிஐயின் மனுவை மார்ச் 16-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு நீதிபதி ஸவரணா காந்தா சர்மா பட்டியலிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, அமலாக்கத்துறை விசாரித்த பணமோசடி வழக்கின் விசாரணைகளை ஒத்திவைக்க விசாரணை நீதிமன்றத்தைக் கேட்டு உத்தரவு பிறப்பிப்பதாக தில்லி நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா விடுத்த கோரிக்கையின் பேரில், சிபிஐ அதிகாரிகள் மீது விசாரணை நீதிமன்றம் தெரிவித்த பாரபட்சமான கருத்துகளின் செயல்பாட்டை நிறுத்தி வைப்பதாக நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
சிபிஐயின் மனுவை விசாரணைக்கான நேர அட்டவணையை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் இறுதியாக முடிவு செய்யுமாறு மேத்தா நீதிமன்றத்தை வலியுறுத்தினார்.
கலால் கொள்கை வழக்கில் கேஜரிவால், சிசோடியா ஆகியோரை விடுவித்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு விபரீதமானது என்றும், குற்றவியல் சட்டத்தையே தலைகீழாக மாற்றிவிட்டது என்றும் அவர் வாதிட்டார். கலால் கொள்கை வழக்கு மிகப்பெரிய மோசடிகளில் ஒன்றாகும் என்றும், ஊழல் தொடர்பான தெளிவான வழக்கு என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
விசாரணை நீதிமன்றம், சரியான விசாரணையின்றி கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் பிறருக்கு ஆதரவாக விடுதலை உத்தரவைப் பிறப்பித்ததாகக் கூறிய மேத்தா, மோசடி செய்யப்பட்ட மதுபானக் கொள்கைக்கு சதி மற்றும் லஞ்சம் கொடுத்ததைக் காட்ட நிறுவனம் நுணுக்கமான ஆதாரங்களைச் சேகரித்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.
குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததற்காக கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் பிற குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன, மேலும் சிபிஐயின் வழக்கை ஒப்புதல் அளிப்பவர்கள் மற்றும் சாட்சிகள் ஆதரித்ததாக அவர் கூறினார்.
பிப்ரவரி 27 அன்று விசாரணை நீதிமன்றம் கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் 21 பேரை விடுவித்தது. சிபிஐயின் வழக்கு நீதித்துறை விசாரணையிலிருந்து முழுமையாகத் தப்பிக்க முடியவில்லை என்றும், அதன் முழு மதிப்பிழப்பையும் ஏற்படுத்தியதாகக் கூறி கடுமையாகச் சாடியது.
முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசின் தற்போது ரத்து செய்யப்பட்ட கலால் கொள்கையை உருவாக்கிச் செயல்படுத்தியதில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் ஊழல் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
summary
The Delhi High Court on Monday sought the stand of former Delhi chief minister Arvind Kejriwal, his deputy Manish Sisodia and 21 others on a petition by the CBI challenging their discharge in the liquor policy case by the trial court.
