Dinamani
எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்!வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தம்! இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் அறிவிப்பு! ஈரானை 20 மடங்கு அதிகமாக தாக்குவோம்! டிரம்ப் எச்சரிக்கை எரிவாயு தட்டுப்பாடு! பாகிஸ்தானில் 2 வாரங்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை! இந்திய பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகம்! அமெரிக்காவுடன் சமரசம்! தகவலை வெளியிட்டால் மோடி பதவி விலக நேரிடும்! சுப்ரமணியன் சுவாமிசமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? தமிழக அரசு அவசர ஆலோசனை!சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வாங்க 25 நாள்கள் கால இடைவேளை!
/
இந்தியா

நகர்ப்புற நக்சல் போல் நடந்து கொள்கிறார் ராகுல்: கிரிராஜ் சிங் குற்றச்சாட்டு

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ராகுல் காந்தி குறித்து கிரிராஜ் சிங் விமர்சனம்..

News image
கிரிராஜ் சிங் - படம் - EPS
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:29 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி நகர்ப்புற நக்சல் போல் நடந்துகொள்வதாக மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,

ராகுல் காந்தி அவையில் விவாதம் மற்றும் வாக்களிப்பதைத் தவிர்த்து வருவதாகவும், மேற்கு ஆசிய மோதல், மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் தொடர்பான விவாதங்களைக் குறிப்பிட்டார்.

எனக்குப் புரியவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவரை நான் பார்த்ததில்லை.

அவருக்கு எந்த தொலைநோக்குப் பார்வையும் இல்லை, அவர் நகர்ப்புற நக்சல் போல நடந்து கொள்கிறார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் பிரச்னைகள் குறித்து விவாதம் நடத்த வேண்டும், வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் ஏன் அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் பயந்து ஓடுகிறீர்கள்?

முகலாய வம்சத்தின் கடைசி முகலாய பேரரசர் போல, காங்கிரஸுக்கும் அவர் அதே தான். போலி காந்தி குடும்பத்தின் அறியாமையிலிருந்த கடைசி இளவரசர் என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

அரசியலுக்கு வந்திருக்கவில்லையெனில்.. ராகுல் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

அரசியலுக்கு வந்திருக்கவில்லையெனில்.. ராகுல் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுடன் ராகுல் கலந்துரையாடல்!

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுடன் ராகுல் கலந்துரையாடல்!

தவறாக வழிநடத்தும் ராகுல் மீது வழக்கு: மத்திய அமைச்சர்

தவறாக வழிநடத்தும் ராகுல் மீது வழக்கு: மத்திய அமைச்சர்

சீனா ஆக்கிரமிப்பு: ராகுல் காந்தி - ராஜ்நாத் சிங் இடையே வாக்குவாதம்!

சீனா ஆக்கிரமிப்பு: ராகுல் காந்தி - ராஜ்நாத் சிங் இடையே வாக்குவாதம்!

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு