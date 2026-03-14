அமெரிக்காவுடன் மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள வா்த்தக ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக ‘நாடாளுமன்ற முற்றுகை’ போராட்டத்தை திங்கள்கிழமை நடத்த உள்ளதாக இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக தில்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில், தில்லி இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் அக்ஷ்ய் லக்ரா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: மத்திய அரசின் கொள்கைகளுக்காகவும் இந்தியா-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை எதிா்த்தும் இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் உதய் பானு சிப் தலைமையில் தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் திங்கள்கிழமை போராட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த இளைஞா் காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் பங்கேற்பாா்கள்.
விவசாயிகள், ஜவுளித் துறை மற்றும் நாட்டின் தரவு பாதுகாப்பை இந்த ஒப்பந்தம் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பது குறித்து மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் வகையில் இந்தப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
இளைஞா் காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள் தில்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சிமாநாட்டில் போராட்டம் நடத்தினா். அது எங்களுடைய ஜனநாயக உரிமை. போராட்டங்கள் ஜனநாயகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என விசாரணை நீதிமன்றம் மற்றும் தில்லி உயா்நீதிமன்றம் என்று தெரிவித்துள்ளன.
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா-அமெரிக்கா ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியா்களின் தரவை அமெரிக்கா பயன்படுத்த முடியும். இது நாட்டின் உள்நாட்டில் உள்ள துறைகளை கடுமையாகப் பாதிக்கும்.
விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்தை எதிா்கொள்வா். நம்முடைய ஜவுளி துறை பெரிய அளவில் பாதிக்கும்.
உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்ற இளைஞா் காங்கிரஸை காவல் துறையினா் துன்புறுத்தினா். தற்போது, அவா்களில் யாரும் காவல் துறையின்பிடியில் இல்லை என்றாா் அவா்.
மாா்ச் 16-ஆம் தேதி நடைபெறும் போராட்டத்தில் அதிக தொண்டா்கள் பங்கேற்பாா்கள் என இளைஞா் காங்கிரஸ் தேசிய செயலரும் தில்லி துணைப் பொறுப்பாளருமான ஹேவரன் கன்சனா தெரிவித்தாா்.
கடந்த பிப்.20-ஆம் தேதி தில்லியில் நடைபெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சிமாநாடுக்குச் சென்ற இளைஞா் காங்கிரஸ் பிரதமா் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆகியோரது புகைப்படங்கள் அச்சடிக்கப்பட் டி-சா்ட்களை கைகளில் ஏந்தி போராட்டம் நடத்தினா்.
தேசிய அளவில் பெரும் கவனம் ஈா்த்த இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொண்டா்கள் கைதுசெய்யப்பட்டனா். இளைா் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் உதய் பானு சிப்பும் கைதுசெய்யப்பட்டாா். நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடா்ந்து, திகாா் சிறையில் இருந்து மாா்ச் 3-ஆம் தேதி அவா் விடுதலை செய்யப்பட்டாா்.
