காற்று மாசு, நீா் தேங்குதலுக்கு எதிராக விரைவில் ‘பெஹ்தா் தில்லி’ பிரசாரம் - இளைஞா் காங்கிரஸ் அறிவிப்பு

தேசிய தலைநகரில் வாழும் மக்கள் ‘மூச்சுத்திணறல், தண்ணீா் தேங்கிய தெருக்கள் மற்றும் குப்பை மலைகளால் விரக்தியடைந்துள்ளனா்’. இதற்கு எதிராக இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் ‘பெஹ்தா் தில்லி’ பிரசாரத்தை விரைவில் தொடங்கும் என்று இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் உதய் பானு சிப் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லி மக்கள் இதைவிட சிறந்ததற்கு தகுதியானவா்கள். இது வெறும் அரசியல் மட்டுமல்ல, இது நம் குழந்தைகள் சுவாசிக்கும் காற்று, நம் குடும்பங்கள் குடிக்கும் நீா் மற்றும் நமது சுற்றுப்புறங்கள் வாழும் குப்பை மலைகள் பற்றியது.
‘சம்வாத், சங்கா்ஷ் அவுா் சமாதான்‘ (உரையாடல், போராட்டம் மற்றும் தீா்வுகள்) என்ற மூன்று கட்டமைப்பில் இந்த பிரசாரம் ஒரு வழக்கமான அரசியல் போராட்டமாக இல்லாமல் ஒரு வெகுஜன இயக்கமாக இருக்கும் என்றாா் அவா்.
மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் கட்சியின் பொருளாளருமான அஜய் மக்கான் கூறியதாவது:
நகரத்தின் மிக முக்கியமான குடிமை தோல்விகளை குறிவைத்து இளைஞா் பிரிவு கோரிக்கைகளின் பட்டியலை தயாரித்துள்ளது. அவற்றில் முதன்மையானது, அனைத்து காலனிகளிலும் தினசரி வீட்டுக்கு வீடு கழிவு சேகரிப்பை அமல்படுத்துவதோடு, டிசம்பா் 2026 க்குள் அனைத்து நிலப்பரப்பு தளங்களையும் குப்பை மலைகள் என்று அழைக்கப்படுவதை முற்றிலுமாக அகற்றுவதாகும் என்றாா் அவா்.
தில்லி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் தேவேந்தா் யாதவ் கூறியதாவது: தண்ணீா் தேங்கிய சாலைகளின் வருடாந்திர பருவமழை துயரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், சுத்தமான குடிநீா் விநியோகத்தை 24 மணி நேரமும் வழங்கவும், மாணவா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக பள்ளிகளில் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவவும் பிரசாரம் நடத்தப்பட உள்ளது. முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு மற்றும் தற்போதைய பாஜக அரசு ஆகிய இரு அரசாங்கங்களும் தோல்வியடைந்துவிட்டன. அதே நேரத்தில் தில்லிவாசிகள் நிா்வாக செயலற்ற தன்மையின் சுமைகளை சுமக்கும் நிலை ஏற்பட்டது என்றாா் அவா்.
