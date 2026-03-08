Dinamani
புதுதில்லி

தில்லி ஜஹாங்கீா்புரியில இளைஞா் கொலை வழக்கில் இருவா் கைது

வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கீா்புரி பகுதியில் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையிலான வன்முறை மோதலைத் தொடா்ந்து 18 வயது இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஒருவா் கைது

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 7:22 pm

Syndication

வடமேற்கு தில்லியின் ஜஹாங்கீா்புரி பகுதியில் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையிலான வன்முறை மோதலைத் தொடா்ந்து 18 வயது இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஒரு சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஹஸ்மத் என்ற ஆஷு என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். இந்த சம்பவத்தில் பங்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் ஒரு சிறுவனும் கைது செய்யப்பட்டாா். மாா்ச் 3 ஆம் தேதி மாலை சிடி பாா்க் அருகே பகை வரலாற்றைக் கொண்ட இரண்டு குழுக்கள் ஒருவருக்கொருவா் எதிா்கொண்டபோது மோதல் வெடித்தது. கைகலப்பு துப்பாக்கிச் சூடு, கல் வீச்சு மற்றும் கத்தி குத்துதல் என தீவிரமடைந்தது.

இந்த மோதலில்,3 போ் காயமடைந்தனா். துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த ரெஹ்மத்துல்லா என்ற போலா (18) முதலில் பாபு ஜக்ஜீவன் ராம் நினைவு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். பின்னா் அவா் லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் சிகிச்சையின் போது இறந்தாா். மேலும் இரண்டு போ்-அஃப்தாப், 18, மற்றும் சஹஜான் அலி-இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்தனா். கல் வீச்சில் அஃப்தாப் தலையில் காயம் அடைந்தாா், அதே நேரத்தில் சண்டையின் போது சஹஜான் அலி கத்திக்குத்து காயம் அடைந்தாா்.

சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்பட்டவருடன் இருந்த நேரில் பாா்த்த ஜமீா் அகமது அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஜஹாங்கீா்புரி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையில் எதிரணி குழு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஒரு வாக்குவாதம் விரைவாக வன்முறையாக மாறியது தெரியவந்தது. ஹஸ்மத் நாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து சுட முயன்ாகக் கூறப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ஃபிா்தோஷ் என்ற சும்மா என அடையாளம் காணப்பட்ட மற்றொரு கூட்டாளி ரெஹ்மத்துல்லாவை சுட்டுக் கொன்றாா்.

ஒரு போலீஸ் குழு பல்வேறு மறைவிடங்களில் பல சோதனைகளை நடத்தியது மற்றும் ஹஸ்மதையும் சிறுவனையும் பிடிப்பதில் வெற்றி பெற்றது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வேண்டுகோளின் பேரில், ஜஹாங்கீா்புரியின் மங்கல் பஜாா் பகுதியில் இருந்து நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கைத்துப்பாக்கி மற்றும் நேரடி தோட்டாக்களை போலீஸாா் மீட்டனா். விசாரணையின் போது, இருவரும் இந்த சம்பவத்தில் தங்களுக்கு தொடா்பு இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டனா். மேலும் முந்தைய பகை காரணமாக மோதல் ஏற்பட்டதாகக் கூறினா்.

ஹஸ்மத் ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி மற்றும் முன்பு ஒரு கொள்ளை வழக்கில் ஈடுபட்டிருந்தாா். மற்ற குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.

