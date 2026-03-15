Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
இந்தியா

கன்ஷி ராமுக்கு பாரத ரத்னா: பிரதமருக்கு ராகுல் கோரிக்கை

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மறைந்த தலித் சமூகத் தலைவரும், பகுஜன் சமாஜ் நிறுவனருமான கன்ஷி ராமுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

கன்ஷி ராமின் பிறந்த தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், பிரதமா் மோடிக்கு ராகுல் எழுதிய கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தனது இயக்கங்களின் வாயிலாக, இந்திய அரசியலின் தன்மையை மாற்றியமைத்தவா் கன்ஷி ராம். விளிம்புநிலை மக்கள் மற்றும் ஏழைகள் இடையே அரசியல் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தியவா். அத்தகைய மக்களின் வாக்கு, குரல், பிரதிநிதித்துவம் நாட்டுக்கு முக்கியமானது; இந்த நாடு அனைவருக்கும் சொந்தமானது என்பதை நினைவூட்டியவா். பொது வாழ்க்கைக்குள் நுழைவது குறித்து ஒருபோதும் சிந்திக்காத பலா், கன்ஷி ராமின் முயற்சிகளால்தான் நீதி மற்றும் சமத்துவத்தை எட்டும் கருவியாக அரசியலைக் காணத் தொடங்கினா்.

நமது அரசமைப்புச் சட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சமத்துவம், கண்ணியம், பங்கேற்புக்கு உறுதியளித்துள்ளது. இந்த உறுதிமொழிகளுக்காக தனது வாழ்வை அா்ப்பணித்தவா் கன்ஷி ராம். அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்று தலித் சமூக அறிஞா்கள், தலைவா்கள், ஆா்வலா்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனா். அதிகாரமளித்தல் மற்றும் நம்பிக்கையின் சின்னமாக கோடிக்கணக்கான மக்களால் பாா்க்கப்படும் கன்ஷி ராமின் அளப்பரிய பங்களிப்பை கெளரவிக்கும் வகையில் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட வேண்டும். எனது கோரிக்கையை மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்கும் என நம்புகிறேன் என்று ராகுல் தெரிவித்துள்ளாா்.

காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மரியாதை: கன்ஷி ராமின் பிறந்த தினத்தையொட்டி, காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, பொதுச் செயலா் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோா் மரியாதை செலுத்தியுள்ளனா்.

காா்கே வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘மிகச் சிறந்த சமூக சீா்திருத்தவாதியான கன்ஷி ராம், தலித் சமூகத்தினா், விளிம்புநிலை மக்கள், ஒடுக்கப்பட்டவா்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை ஒருங்கிணைக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பணியை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியவா். இதன் மூலம் இந்திய அரசியலில் அவா்களுக்கு கண்ணியமான இடத்தைப் பெற்றுத் தந்தவா்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

சமூக நீதி சித்தாந்தத்தின் நாயகா் கன்ஷி ராம் என்று காங்கிரஸின் எக்ஸ் பக்கத்தில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் மீது மாயாவதி விமா்சனம்

சில தினங்களுக்கு முன் லக்னெளவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியொன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, நாட்டின் முதல் பிரதமா் நேரு உயிரோடு இருந்திருந்தால், காங்கிரஸ் சாா்பில் கன்ஷி ராமை முதல்வராக்கி இருப்பாா் என்று கூறியிருந்தாா். அவரது இந்தக் கருத்தை விமா்சித்து, பகுஜன் சமாஜ் தலைவா் மாயாவதி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டாா்.

‘பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை கன்ஷி ராம் நிறுவியதற்கு காங்கிரஸின் தலித் விரோத சித்தாந்தமே காரணம். இப்போது, அவரது பெயரைப் பயன்படுத்தி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை பலவீனமாக்க முயற்சிக்கும் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளிடம் தொண்டா்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அரசமைப்புச் சட்டத்தின் முதன்மை படைப்பாளரான அம்பேத்கருக்கு உரிய கெளரவத்தை காங்கிரஸ் ஒருபோதும் வழங்கவில்லை. அந்தக் கட்சி, இப்போது கன்ஷி ராமை கெளரவிப்பது குறித்து பேசுகிறது.

அம்பேத்கருக்கு காங்கிரஸ் இழைத்த தவறைப் போல, கன்ஷி ராமுக்கு பாஜகவுக்கு தவறிழைத்துவிடக் கூடாது. அவருக்கு பாரத ரத்னா விருதை தாமதிக்காமல் வழங்க வேண்டும்’ என்று மாயாவதி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

நேரு உயிரோடு இருந்திருந்தால் கன்ஷி ராமை முதல்வராக்கி இருப்பாா் : ராகுல் காந்தி

எப்ஸ்டீனின் நண்பர் மத்திய அமைச்சர்! காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு; பாஜக மறுப்பு!

நேஷனல் ஹெரால்ட் வழக்கு: அமலாக்கத் துறை மனு மீது ஏப். 20 இல் விசாரணை

ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது!

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு